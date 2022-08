Se pregătește să-i ia locul lui Klaus Iohannis? Anunțul momentului pe scena politică: Scopul meu este să …

Mai precis, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a fost întrebat recent dacă va candida la președinția României în timpul alegerilor care vor avea loc în 2024.

„Cred că încă e prea devreme. Cred că țara are oameni care ar merita mult mai mult această funcție, oamenii specializați, care ne-au reprezentat cu succes la nivelul instituțiilor. (…) Am vorbit la o emisiune de-a ta (n. red. Marius Tucă Show) și am zis: ‘Uite îl văd pe Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române’ și, a doua zi, a venit ca un fel de dezmințire, că nu vrea așa ceva. Călin Georgescu este o opțiune. N-a fost niciodată în partid, nu vrea să facă politică de genul acesta, este un bun specialist care trebuie să fie la conducerea României”, a declarat George Simion pentru gandul.ro

De asemenea, acesta a vorbit și despre modalitatea lui de a se bate cu sistemul.

„Am creat un partid politic bun, prin armele democratice. În 2020, din toată pleiada aceea, alternativ era Mircea Diaconu. Îl văd pe Cristian Terheș că face o figură frumoasă la nivelul Parlamentului”, a mai spus liderul AUR.

George Simion spune că Mohammad Murad ar fi un ministru extraordinar al Turismului

Potrivit celor spuse de George Simion, un ministru extraordinar al Turismului „ar fi Mohammad Murad”.

El speră, încă, să recucerească pentru români un simbol care există, înseamnă Partidul Național Țărănesc, care este sechestrat, în momentul ăsta. Un ministru extraordinar al Turismului ar fi Mohammad Murad, de exemplu”, a subliniat președinte formațiunii.

În acest context, Simion a fost întrebat dacă le-a propus acestora persoane să intre în AUR.

„Da, unii au intrat, unii vor intra în 2024, pentru că nu pot acum și altora le este încă frică, frica de sistem”, a răspuns Simion.

Totodată, acesta a spus și că nu va candida pentru funcția supremă în stat, susținând că scopul este să pună „oameni buni la conducerea țării”.

„Nu. Eu pot fi o locomotivă, dar nu pentru asta am făcut politică, nu ca să mă pun eu undeva sus și să fiu un fel de dictator. Eu am vrut o construcție – cum e treaba în politica asta – bun, îți trebuie un partid politic. Am înființat un partid politic. Scopul meu este să pun oameni buni, potriviți, la conducerea țării.

Dacă nu vor fi fi oameni curajoși, dacă în continuare teama pe care ai văzut-o în timpul pandemiei de a spune adevăruri se va menține, o să mă bat cu oricine, oricând, împotriva oricui, pentru România. Nu e zid, nu dau în spate, nu mă dezic de nimeni, nu sunt un fricos”, a mai spus George Simion pentru sursa menționată.