Elena Udrea a vorbit într-un interviu despre relaţia pe care o are cu Adrian Alexandrov, tatăl Evei. Acesta a făcut faţă cu brio tuturor încercărilor la care este supus un nou tată, spune Udrea, “mai bine chiar decât alții cu mai multă experiență de viață”. Ea a povestit şi de la ce mai apar inevitabilele certuri în cuplu.

“Este o relație frumoasă, puternică nu doar prin faptul că avem un copil, ci și pentru că s-a consolidat printr-o experiență grea pentru oricine. Adrian a făcut față neașteptat, mai bine chiar decât alții cu mai multă experiență de viață. Aș zice că este ca și când ar fi făcut armata, dar nu in garnizoană, ci direct pe front. Este un tată minunat, implicat, prea implicat chiar, și care o iubește enorm pe Eva.

Ne place să facem lucruri împreună, să avem planuri care acum o includ și pe Eva. Este o persoană loială, pe care poți conta. Relația noastră este destul de relaxată, discuțiile aprinse dintre noi pornind de la modul diferit în care interacționăm cu copilul. Eu sunt mult mai permisivă cu ceea ce are voie să facă Eva, mai puțin stresată de tot ce ar putea să fie greșit, îi spun de mult mai puține ori „nu”, sau aproape deloc”, a spus Elena Udrea.

Când va veni mult-aşteptata nuntă?

Vorbind despre nunta cu Adrian, fostul politician a mărturisit că încă mai aşteaptă “acea declarație pe care să nu o uit tot restul vieții”. Au fost multe momente în care cei doi au fost aproape să se căsătorească, însă tot timpul a intervenit ceva. “Amândoi credem în familie și în faptul că o relație este mult mai puternică în față provocărilor atunci când este asumată oficial”, explică Udrea, lăsând de înţeles că cei doi sunt probabil de acord că marele moment trebuie să vină.

“Eu sunt o femeie romantică, așa că declarațiile de dragoste și orice gest făcut din iubire contează foarte mult pentru mine. Încă mai aștept acea declarație pe care să nu o uit tot restul vieții. Până atunci, mă încarc de emoție zilnic, când Eva îmi răspunde „da”, la întrebarea „o iubești pe mami?”

Tot bat clopote de nuntă de când m-am cunoscut cu Alexandrov. Deocamdată am făcut un botez. Ori de câte ori am decis să ne căsătorim s-a întâmplat ceva care ne-a împiedicat. Amândoi credem în familie și în faptul că o relație este mult mai puternică în față provocărilor atunci când este asumată oficial. Este o concluzie la care eu am ajuns în urma experienței personale, în timp ce la Adrian ține de valorile în care el crede.

Deocamdată o iubesc atât de mult pe Eva, încât îmi doresc să mă dedic total acestei iubiri. Știu, aproape toti părinții au trecut prin perioada aceasta și apoi au descoperit că poți iubi la fel, doi, trei, ori mai mulți copii. Însă eu tot vreau ca acum să trăiesc cu fiecare vibrație a sufletului prezența aceasta divină în viața mea, care este Eva Maria”, a povestit Elena Udrea pentru Ciao.

