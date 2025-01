Se anunță întreruperi de curent electric în județul Timiș

Între 27 ianuarie 2025 și 31 ianuarie 2025, în Timișoara și în alte localități din județul Timiș, vor fi întreruperi planificate de curent electric. Compania „Rețele Electrice Banat” a anunțat că a încercat să reducă cât mai mult aceste întreruperi pentru a diminua disconfortul clienților, lăsând doar lucrările esențiale pentru a menține rețeaua în stare bună de funcționare.

Rețele Electrice are în grijă rețeaua electrică de distribuție din București și din zece județe din România, în care investește an de an prin programe de modernizare, retehnologizare și dezvoltare cu impact direct în capacitatea rețelei de a alimenta noi consumatori sau în creșterea performanței sale.

Ce sunt întreruperile planificate de curent electric?

Întreruperile planificate sunt întreruperi ale curentului cauzate de lucrări de modernizare a rețelelor electrice.

Conform reglementărilor, operatorul de distribuție trebuie să colaboreze cu utilizatorii pentru a stabili un program convenabil pentru lucrările de dezvoltare și întreținere. De altfel, operatorul trebuie să informeze utilizatorii cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor, oferind detalii despre data, ora și durata întreruperii.

Principalele motive pentru care locuința ta poate rămâne fără energie electrică

Locuința sau afacerea ta poate rămâne fără curent din mai multe motive: fie din cauza unor incidente neprevăzute, fie din cauza întreruperilor planificate.

Incidentele neprevăzute pot apărea din cauza vremii, a unui consum mare de energie sau a rețelelor vechi. Dacă vecinii tăi au curent, iar tu nu, probabil că este o problemă în instalația ta internă. În acest caz, trebuie să contactezi o firmă autorizată de ANRE pentru a rezolva problema.

Uneori, este necesar să întrerupem curentul pentru lucrări planificate, cum ar fi modernizarea rețelelor de electricitate.

(Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este o instituție publică din România, aflată sub controlul Parlamentului. ANRE are rolul de a crea și aplica regulile necesare pentru funcționarea sectorului energetic, inclusiv pentru piețele de energie electrică, termică și gaze naturale, asigurând eficiență, concurență și protecția consumatorilor. ANRE lucrează cu autorități publice, organizații ale societății civile, companii din domeniul energiei și organizații internaționale pentru a asigura transparența și corectitudinea reglementărilor.)