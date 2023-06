Noi proteste anunțate de sindicatele din sănătate

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” (FSSR) va lansa pe data de 29 iunie o nouă formă de protest şi tot atunci va fi transmisă solicitarea de încheiere a unui acord atât către Ministerul Sănătăţii, cât şi către unităţile sanitare din ţară, a declarat marţi, Daniel Bulboacă, vicepreşedinte Federaţia „Solidaritatea Sanitară” (FSSR).

„Noi am avut weekend-ul trecut o şedinţă a Federaţiei, Consiliul de coordonare al Federaţiei, şi am început să centralizăm semnăturile pe care membri de sindicat le-au acordat. Doar că am avut surpriza neplăcută să observăm că cealaltă federaţie reprezentativă la nivelul sectorului a declanşat înaintea noastră strângerea de semnături şi o parte dintre salariaţi au semnat pe acele tabele şi n-avem cum să le luăm în considerare, pentru că acordul de declanşare a grevei era acordat, era dat celeilalte federaţii.

Drept urmare am luat în considerare şi solicitările primite de la unităţile din ţară să prelungim perioada de restrângere a semnăturilor. Noi avem formulare total diferite faţă de cealaltă organizaţie. Noi am scris şi temeiul juridic, am fost foarte transparenţi, am explicat oamenilor că li se suspendă contractul de muncă pe perioada grevei.

Noi vom lansa pe data de 29 o nouă formă de protest şi tot pe data de 29 transmitem solicitarea de încheiere a unui acord atât către Ministerul Sănătăţii, cât şi către unităţile sanitare din ţară. Acest acord este foarte important pentru a stabili condiţiile, procedura privind desfăşurarea grevei. Noi am elaborat acest model de acord acum în săptămâna trecută în momentul şedinţelor”, a spus Daniel Bulboacă pentru Agerpres.

Ce se întâmplă cu gărzile suplimentare?

Întrebat câţi medici au semnat pentru demisia din contractele de gărzi suplimentare, el a menţionat că în acest moment s-a ajuns la 11% dintre aceştia.

„Acţiunea de protest a medicilor e în plină desfăşurare. Noi avem câteva unităţi din ţară care ne-au contactat şi ne-au a atras atenţia că vor fi în imposibilitatea să asigure gărzile suplimentare dacă medicii îşi vor duce la la bun sfârşit intenţia, transformând-se chiar în demisia din contractele suplimentare”, a explicat Daniel Bulboacă.

De asemenea, el a declarat pe data de 6 iulie sindicaliştii vor picheta din nou unităţile sanitare din ţară. Pe 12 iulie va fi organizat un nou miting în Piaţa Victoriei iar pe 19 iulie va fi declanşată greva de avertisment cu întreruperea activităţii timp de 2 ore. Greva generală în Sănătate ar putea fi declanşată pe data de 27 iulie.