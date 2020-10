Într-o intervenție telefonică la Digi24, Nelu Tătaru a vorbit despre situația din spitalele din România, având în vedere creșterea explozivă a numărului de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus.

„Sunt 583 de pacienţi la terapie intensivă, dintre care 179 sunt cei care sunt pe ventilaţie mecanică asistată invazivă, dar nu doar terapie intensivă, şi adresabilitatea pe care o vedem la Unităţile de Primiri Urgenţe pentru patologie respiratorie sau pentru febră sau subfebrilităţi, precum şi aglomerările din secţiile de boli infecţioase sau pneumologie. Spitalele suport COVID sunt readaptate în această perioadă. După cum ştiţi, încă de acum trei zile, am recomandat DSP-urilor din judeţe să reevalueze acele spitale care erau suport COVID şi care au solicitat /pentru/ o activitate non-COVID să fie reevaluate pentru a putea ajunge la capacitatea de paturi, precum şi a diponibiliza tot ce înseamnă 10% din paturile de terapie intensivă în rezervă pentru o oarecare eventualitate. În acest moment, stăm pe 2.064 de cazuri, încercăm să stabilizăm o medie sau un platou la 2.000 de cazuri, dar nu ţine doar de noi.

Pandemia, şi o repet de câte ori este nevoie, nu se tranşează în spital, noi tratăm ce se adresează unităţilor spitaliceşti şi încercăm să avem cât mai puţine victime şi să dăm un tratament corespunzător. Prespitalul este cel care dă transmiterea în comunitate, care dă transmiterea în focare şi care aduce cazurile noi”, a spus Tătaru.

De ce au explodat cazurile de coronavirus

Întrebat care este motivul pentru care cazurile au explodat, Nelu Tătaru susține că nerespectarea măsurilor a dus la o astfel de situație.

„Motivele cred că le știm toată lumea. Am avut două luni de zile în care am mers pe un registru al indicațiilor respectate aproape de toată lumea, am avut o cădere a numărului de cazuri la începutul lunii iunie, chiar prima săptămână, au existat anumite curente negaţionare sau bagatelizare a tot ce s-a întâmplat în prima perioadă, a urmat unele nerespectări de reguli, au urmat, începând cu 15 mai, acele relaxări sau reveniri la normalitate care amu mers până aproape de 15 iunie, la 1 iulie, următoarele măsuri nu au mai putut fi valabile, având în vedere creşterea numărului de cazuri, a urmat un concediu pe care foarte multă lume l-a petrecut ca în anii normali”, a spus Tătaru.

Când se închid restaurantele

Ministrul Sănătății a fost întrebat când vor decide autoritățile să ia din nou măsuri drastice precum închiderea restaurantelor sau a cinematografelor. Potrivit acestuia, acest lucru se va întâmpla în momentul în care indicele va fi depășit.

„Noi avem aceeași parametrii pe care îi menținem. La nivelul… tot ce înseamnă activități economice, că este restaurant, că este teatru, că este cinematograf, acel indice de 1,5% va duce la închiderea acestora, tot ce înseamnă indice de până în 1, 1 și 3 sau peste 3 v-a readapta activitatea școlară, iar organele în drept vor face acea evaluare ca acele precauții să fie respectate, iar acele localităţi…”, a spus Tătaru.

Întrebat dacă în Capitală acest indice a fost depășit, ministrul a răspuns că încă nu și speră ca acest lucru să nu se întâmple.

„Încă nu a fost depășit și sper să ne revenim cu toții, ca să nu fie depășit”, a adăugat Tătaru.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea