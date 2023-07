Ursula von der Leyen a remarcat progresele „uimitoare” ale Ucrainei în ceea ce privește reformele pentru combaterea corupţiei, păstrarea drepturilor minorităţilor şi asigurarea unei justiţii independente.

Una dintre cerințele de top pentru ca Ucraina să se alăture Uniunii Europene este lupta împotriva corupției, iar combaterea corupției i-a oferit Kievului anul trecut statutul de candidat la aderare.

Pachet de reforme pentru aderarea la UE

„Ucraina lucrează la un pachet de reforme „care se întinde de la independenţa justiţiei până la anticorupţie, de la drepturile minorităţilor la libertatea presei”, a spus von der Leyen în timpul unei ceremonii de premiere la New York.

„Trebuie să spun că este uimitor să vezi cât de rapid şi hotărât implementează Ucraina aceste reforme în ciuda războiului. Ei îşi apără ţara şi o reformează”, a spus ea, deşi nu a abordat în particular cererea Ucrainei de a adera la blocul celor 27 de naţiuni sau să fi specificat o măsură de reformă la care a făcut referire.

Înalţi oficiali ai UE au declarat luna trecută că Ucraina face progrese în reformele politice pentru a deschide calea spre discuţiile de aderare, dar că mai trebuie să progreseze în cinci domenii importante.

FMI a deblocat luna trecută o tranşă de 890 de milioane de dolari din pachetul său bazat pe „progresul puternic” al Ucrainei în îndeplinirea angajamentelor privind reformele, dar a declarat că alte măsuri de transparenţă şi anticorupţie „trebuie să continue fără întârziere”, relatează Reuters.

Personalul de conducere din centrele ucrainene de recrutare si sprijin social, dar şi rudele acestora, luate la control

In Ucraina va fi declansata o ampla campanie de combatere a coruptiei: nu doar sefii Centrelor teritoriale de recrutare si sprijin social, ci si intregul personal de conducere si rudele acestora vor fi verificati din punct de vedere al integritatii, a anuntat Oleksandr Novikov, seful Agentiei pentru Prevenirea Coruptiei – NAKC, scrie Glavcom.

„Vom monitoriza stilul de viata, in primul rand, a intregii echipe de conducere. Nu numai al conducatorilor, ci si al sefilor de departamente, sectoare si departamente. Ne vom concentra atentia in primul rand asupra Comisariatelor regionale si in al doilea rand asupra celor raionale”, a spus el.

Novikov a adaugat ca NAKC va verifica, printre altele, proprietatile, situatiile financiare, vehiculele tuturor rudelor.

Lista rudelor este prevazuta in lege. Aceasta include fratii si surorile, parintii si copiii, soacrele, socrii etc.