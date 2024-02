Cine primește pensii pentru copii?

Cine primește pensii pentru copii? În Elveția, țara cu cel mai înalt salariu minim pe oră, problema pensionarilor care emigrează pentru a-și gestiona mai eficient pensiile a devenit din ce în ce mai presantă. Mulți pensionari consideră că banii economisiți cu greu sunt insuficienți pentru a asigura o viață echilibrată.

O parte semnificativă din acești bani sunt direcționați către taxe la sfârșitul sau începutul fiecărui an. În acest context, autoritățile elvețiene doresc să impună reguli mai clare pentru utilizarea fondurilor de pensie în țară.

Numărul pensionarilor AVS (Asigurarea Veche și de Supraviețuire) a crescut constant în ultimii ani, iar o problemă semnificativă o reprezintă cheltuielile pensionarilor în afara țării.

Pensiile pentru copii au crescut cu 60%

Situația este pusă sub semnul întrebării și de creșterea accelerată a numărului de pensii pentru copii înregistrate între 2010 și 2022. În timp ce pensiile principale AVS au crescut cu 26%, pensiile pentru copii au înregistrat o creștere de 60%, ajungând de la 19.575 la 31.247.

Regulile actuale prevăd că orice persoană care se pensionează și are copii minori sau sub 25 de ani care încă studiază primește o pensie pentru copil. Banii se acordă per copil.

Această pensie este acordată ambilor părinți, cu condiția ca aceștia să primească pensie pentru limita de vârstă.

În acest context, autoritățile doresc să impună limite stricte. Autoritățile au de gând ca suma totală a pensiilor pentru copii să nu depășească 60% din pensia maximă de vârstă.

Eliminarea pensiei pentru copii

O altă schimbare propusă vizează eliminarea pensiilor pentru copii în cazul în care aceștia își încheie studiile la vârsta de 19 ani fără a continua învățarea.

Dacă studiile continuă, dreptul la pensie pentru copil persistă până la vârsta de 25 de ani.

Cuantumul pensiilor pentru copii reprezintă o preocupare majoră, mai ales în contextul creșterii numărului de bărbați de vârstă înaintată care devin tați.

Totodată, autoritățile elvețiene urmăresc atent cum pensionarii cheltuie economiile în străinătate, cu o treime din pensiile pentru copii plecând în alte țări, cum ar fi:

Franța

Germania

Italia

Spania

Reforma propusă vine în contextul creșterii semnificative a pensiilor pentru copii în țări precum:

Thailanda

Filipine

Republica Dominicană

Autoritățile caută să impună limite clare și să asigure că aceste fonduri sunt folosite eficient și echitabil, în beneficiul pensionarilor elvețieni.