În cadrul ședinței de Guvern din data de 22 octombrie, Ludovic Orban a adus din nou în discuție situația plăților în agricultură.

„Începând cu data de 16.10, am demarat plata acestor avansuri, iar în doar șapte zile am reușit să autorizăm la plată peste 72% dintre fermieri”, a spus Adrian Oros legat de acest subiect.

Procedura se derulează până la 30 noiembrie 2020

În continuare, premierul l-a întrebat pe Adrian Oros despre ce cifre este vorba.

„602.306 fermieri din totalul de 830.898 de fermieri. Această procedură se derulează până în 30 noiembrie 2020. Speranța noastră este că o să finalizăm mult mai repede. Iar mâine se încheie termenul de depunere pentru măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional, acordat fermierilor care au fost afectați în mod deosebit de evoluția COVID. Este vorba de o măsură prin care sprijinim sectorul zootehnic, dar și sectorul vegetal, iar cuantumul este de 150 de milioane euro bani europeni, schemă notificată și aprobată de Comisie. Mâine este ultima zi de depunere, s-au înscris peste 100.000 de fermieri. Vom face controlul administrativ și în următoarele săptămâni vom demara și aici plățile”, a completat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Cele 10 priorităţi mari ale agriculturii din România

Adrian Oros, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale spune că a identificat 10 priorităţi mari ale agriculturii din România, iar aceste nevoi vor trebui să devină parte a unui program naţional strategic, astfel încât multe dintre ele să poată fi corectate în următorii şapte ani.

„Am avut mai multe runde de întâlniri cu mediul asociativ. În afară de trei judeţe, am fost în toate judeţele ţării. În unele judeţe de două ori pentru că am vrut să văd ce se întâmplă acasă la fermieri. Am identificat 10 priorităţi mari ale agriculturii româneşti. În primul rând, vorbesc de corectarea balanţei comerciale pentru produse agroalimentare, care în ultimii ani a luat-o la vale, anul trecut înregistrând un deficit de 1,3 miliarde de euro. Acolo trebuie neapărat să facem ceva, să sprijinim mai consistent tot ce înseamnă procesare, depozitare, în aşa fel încât dacă exportăm, să exportăm şi noi produse cu valoare adăugată.

Apoi, un lucru important este asocierea. Am reuşit anul acesta să ajutăm mediul asociativ din România să fie reprezentat la Bruxelles, Ministerul Agriculturii plătind acele cotizaţii, în aşa fel încât ei să aibă drepturi depline în cadrul COPA-COGECA”, a declarat ministrul Adrian Oros în cadrul videoconferinţei „Agriculture reloaded”, organizată de news.ro