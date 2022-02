Se dau peste 9.000 de lei de la stat! Condiția obligatorie pe care trebuie să o îndeplinești. Începe de vineri, 4 februarie

Persoanele juridice pot aplica, începând de vineri, 4 februarie, în programele „Rabla Clasic” şi „Rabla Plus”, în timp ce persoanele fizice pot aplica de marţi, 8 februarie, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

„Începând de astăzi, 04.02.2022, persoanele juridice care doresc participarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Rabla Clasic) şi a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus) vor putea accesa aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de AFM, doar pentru crearea conturilor de utilizatori. Conturile create şi utilizate pentru înscrierea în cadrul Programelor Eficienţă energetică în clădirile publice, Iluminat Public şi Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi rămân valabile şi pot fi utilizate pentru accesarea aplicaţiei informatice în vederea participării în cadrul Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus. Persoanele fizice se pot adresa de marţi, 08.02.2022, producătorilor validaţi, în vederea îndeplinirii formalităţilor de înscriere în cadrul Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, iar din aceeaşi dată, persoanele juridice pot încărca în aplicaţia informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe”, precizează instituţia.

Modificări la programul ”Rabla Clasic”

Astfel, în ceea ce priveşte „Rabla Clasic”, prima de casare este de 6.000 lei pentru un autovehicul uzat, respectiv de 9.000 lei pentru două autovehicule vechi, la care se pot adăuga următoarele beneficii:

ecobonus în valoare de 1.500 lei , pentru autovehiculul nou (cu excepţia motocicletelor), al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;

, pentru autovehiculul nou (cu excepţia motocicletelor), al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP; ecobonus în valoare de 1.500 lei , pentru autovehiculul nou (cu excepţia motocicletelor), echipat cu motorizare GPL/GNC;

, pentru autovehiculul nou (cu excepţia motocicletelor), echipat cu motorizare GPL/GNC; ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou (fără motociclete), echipat cu sistem de propulsie hibrid;

la achiziţionarea unui autovehicul nou (fără motociclete), echipat cu sistem de propulsie hibrid; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

O altă modificare se referă la vechimea autovehiculului uzat eligibil în cadrul programului, care trebuie să fie de cel puţin 6 ani de la data primei înmatriculări în România, faţă de 8 ani cât se solicita anterior.

Potrivit sursei citate, pentru achiziţionarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga:

un ecobonus de 1.500 lei – pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC;

– pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC; un ecobonus de 1.500 lei – pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

În ceea ce priveşte Programul Rabla Plus, s-a introdus obligativitatea casării unui autovehicul uzat pentru achiziţionarea unui autovehicul nou. Totodată, pentru fiecare autovehicul nou, există posibilitatea casării a maximum două autovehicule uzate.

Cuantumul finanţării este următorul:

51.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau un autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen şi 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in (cu excepţia motocicletelor), care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;

nou cu pilă de combustie cu hidrogen şi (cu excepţia motocicletelor), care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat; 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen

29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in , care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;

, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate; pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani şi care are norma de poluare nu mai mare de Euro 3, se mai poate acorda un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

Totodată, ecotichetul pentru achiziţionarea unei motociclete electrice este 26.000 lei, la care se poate adăuga un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

În cazul ambelor programe guvernamentale valoarea finanţării nu poate depăşi 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziţionat.