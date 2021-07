SE DAU 50.000 DE EURO de persoană în România! Cine poate lua suma fabuloasă de la stat

Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care vorbește despre programul prin care tinerii fermieri întorși în țară vor primi 50.000 de lei. Liberalul spune că s-ar putea produce un declic.

Violeta Alexandru mai spune că deși suma de bani este una importantă, este necesar ca programul să fie urmărit deoarece România are tendința de a lua decizii de politici publice fără să fie urmărite efectele.

”Bani sunt însă importanți. 50 000 euro este o sumă. Este de urmărit acest program. Este și despre răsplată pentru muncă, este despre asumare și, de aceea, pe mine, personal, (nefiind o specialistă în agricultură) mă va interesa să urmăresc efectele lui. În România avem tendința să luăm decizii de politici publice și să nu le mai urmărim efectele. Eu sunt formată profesional exact invers. Urmăresc efectele deciziilor, mi se par mai importante decât deciziile în sine. Și alte state precum Ungaria (Momentum programme – 9 milioane euro), Polonia (Homing Plus – 8 milioane euro), Cehia (Navrat programme – 19 mil. euro alocare) au promovat programe de tip granturi pentru a stimula întoarcerea cetățenilor în țară.”, mai spune aceasta.

Fostul ministru a mai transmis că nu crede în ”măsuri pompoase” de repatriere, ci în măsuri concrete. Violeta Alexandru a vorbit și despre programul prin care fiecare angajator care angajează un român revenit în țară de la muncă din străinătate primea suma de 2.500 de lei.

”Eu nu cred în îndemnuri pompoase de repatriere, cred în măsuri concrete. Anul trecut am luat una – 2500 de ron pentru fiecare angajator care angajează un român revenit în țară de la muncă din străinătate. A fost o măsură cu succes relativ, nu am nicio problemă să recunosc. Nu se mai făcuse în pandemie și nu mă puteam raporta la ceva. Astăzi, după ce am văzut efectele, aș face puțin altfel.

Exemplul din agricultură trebuie aplicat în România în cât mai multe domenii unde lipsa forței de muncă (plecată în străinătate sau nu) se resimte. România se confruntă mai ales cu o lipsă de muncitori pregătiți în sisteme profesionale: instalatori, zugravi, electricieni. Și aici se vorbește mult, sunt într-adevăr multe de făcut.”, este mesajul fostului ministru al Muncii, Violeta Alexandru.