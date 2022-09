Se dau 15.000 lei de la stat! Cum poți intra în posesia banilor? Trebuie îndeplinite mai multe condiții

Mai precis, sunt vizate persoanele care vor să reducă pagubele cauzate de animale sălbatice pe locuințelor sau terenurilor lor. Acestea vor putea cere finanțări de până la 15.000 de lei pentru instalarea de garduri electrice (n. red. generator de impulsuri, fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric, tijă împământare etc.) sau alte mijloace asemănătoare permise de lege, care au ca scop ținerea animalelor la distanță.

Amintim că alte astfel de mijloace includ, dar nu se limitează la: instalații cu fascicule luminoase, sunete/ ultrasunete etc. Mai mult, vor putea fi achiziționate echipamente sau dispozitive de tipul panou solar, regulator tensiune sau cablu de împământare.

În acest context, proiectul arată că sistemele sunt destinate „reducerii conflictelor om-animal și implementării măsurilor de intervenție în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/ pomicole/ stupine/ arii naturale protejate”.

Criteriile care trebuie îndeplinite pentru a intra în posesia banilor

De asemenea, persoanele fizice vor trebui să îndeplinească următoarele condiții pentru a putea cere banii:

să aibă domiciliul în România;

să dețină imobilul sau terenul din proiect;

să nu fie înregistrate cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală, potrivit certificatului de cazier fiscal;

să nu fie înregistrate cu obligaţii de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat sau cele locale;

să nu fie condamnate pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

să nu beneficieze de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru acelaşi proiect.

„Compensaţii de 1,2 milioane de lei achitate primăriilor în ultimul an pentru intervenţiile de alungare a urşilor”

este 200 de intervenţii de alungare a urşilor au avut loc în ultimul an, de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă ce reglementează intervenţia imediată împotriva exemplarelor periculoase, în timp ce valoarea compensaţiilor plătite primăriilor pentru a acoperi costurile cu permanenţa şi intervenţia a depăşit 1,2 milioane de lei, conform ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos.

„În ultima perioadă a crescut numărul atacurilor de urşi, care reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare pentru locuitorii şi culturile agricole din multe localităţi. Astăzi, în colaborare cu Consiliul Judeţean Harghita, am discutat la Sândominic cu primarii din judeţ şi reprezentanţii asociaţiilor de vânătoare despre problemele legate de urşi. A trecut un an de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, prin care am reglementat intervenţia imediată împotriva urşilor periculoşi pentru a proteja viaţa umană. Au avut loc peste 200 de intervenţii, marea majoritate constând în alungarea ursului. Ministerul Mediului a plătit săptămâna aceasta primăriilor peste 1.200.000 de lei compensaţii pentru a acoperi costurile cu permanenţa şi intervenţia. De la începutul lunii iulie este în vigoare şi legea care a extins intervenţia imediată împotriva urşilor periculoşi şi în extravilanul localităţilor”, a scris oficialul, pe pagina sa de Facebook, în urmă cu o lună.