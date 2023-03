Bonusuri de 100 de euro lunar

Partid liberal din Austria „Noua Austrie și Forumul Liberal” (NEOS) a propus o nouă inițiativă legislativă care prevede bonusuri pentru lucrătorii cu normă întreagă, inclusiv pentru românii care muncesc aici. Potrivit proiectului respectiv, se vor acorda 100 de euro lunar în plus acestor angajați.

„Contribuția muncitorilor trebuie să merite din nou. Prin urmare, trebuie să recompensăm cu normă întreagă, nu să pedepsim cu fracțiune de normă”, spune purtătorul de cuvânt al NEOS, Gerald Loacker, potrivit publicației Heute.

Prin urmare, NEOS a introdus miercuri în Consiliul Național o propunere pentru un nou bonus, pe care candidatul NEOS pentru alegerile din Carintia, Janos Juvan, a anunțat-o încă de marți seară, transmite Heute.

Trebuie stimulată munca cu normă întreagă

Concret, NEOS solicită o primă de 100 de euro pe lună pentru angajații cu normă întreagă în actuala sesiune a Consiliului Național.

„În loc să penalizăm persoanele care lucrează cu jumătate de normă, trebuie să stimulăm munca cu normă întreagă. Bonusul pentru normă întreagă compensează avantajul fiscal al muncii cu fracțiune de normă”, spune Loacker.

Potrivit acestuia, Austria are una dintre cele mai mari rate de impozitare și de contribuții din Europa, iar „oamenii care muncesc se așteaptă, pe bună dreptate, la ceva în schimb pentru banii lor”.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu al partidului

Această măsură propusă de formațiunea politică din Austria face parte dintr-un nou plan în trei puncte: Cu ajutorul bonusului pentru normă întreagă, munca cu normă întreagă ar trebui să dea din nou roade, cu un sistem național de îngrijire a copiilor se dorește să „nu fie lăsat nimeni în urmă” și cu o „reducere reală” se obține o diminuare a raportului de impozitare a salariilor și a veniturilor.

„Dacă astăzi am avea același nivel de impozitare ca în anii 1970, unui singur salariat din clasa medie i-ar rămâne cu 15.000 de euro în plus – pe an, net”, a punctat Loacker.

„La acea vreme, era încă posibil ca oamenii să construiască ceva pe cont propriu. Acolo vrem și trebuie să ajungem din nou”, mai spune reprezentantul NEOS.