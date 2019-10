Ieșire extrem de dură a celui mai important om din fotbalul românesc. Regale Gică Hagi a venit cu soluții clare pentru ieșirea României din criză. Patronal-antrenor al Viitorului vrea ca firmele străine care au venit în România și au de câştigat de pe urma investiţiilor făcute aici trebuie să fie obligate să dea ceva înapoi.

Soluţiile propuse de el nu se mai rezumă doar la cele care să însănătoşească fotbalul românesc. La ultima sa apariţie în faţa jurnaliştilor, fostul internaţional a avut un discurs mai amplu prin care a vorbit, inclusiv despre soluţii prin care întreaga societatea românească ar avea de câştigat, nu doar fotbalul.

“Pentru a fi ajutaţi, trebuie să fie implicate multinaţionalele, care sunt cele mai bogate din România. Din cifra de afaceri trebuie să dai un procent de unu, doi sau trei la sută pentru sport, sănătate sau cultură. Trebuie să se dea o lege prin care să fie implicate multinaţionalele să susţină sportul, sănătatea, cultura din cifra de afaceri, nu din taxe şi impozite. Să renoveze spitale, şcoli, stadioane, aşa cum se întâmplă şi afară. Aşa s-au dezvoltat toate cluburile de afară, în timp ce la noi s-au dezbinat… De ce? Noi trebuie să ne vrem binele nostru, să construim, să avem bugete, stabilitate financiară.

Singurul lucru bun sunt banii de la televiziuni. Societatea are nevoie de fotbal, are nevoie de spectacol, nu de circ cum zic unii. Are nevoie de suporteri, cluburile mari trebuie să aibă treizeci de mii de abonaţi pentru a avea forţă.

România suferă mult la capitolul social şi nimeni nu vorbeşte de acest lucru. Primăriile şi Consiliile Judeţene sunt obligate, pe diferite nişe, să investească în sport. Puterea vine de la bugetul pe care îl ai. Nimeni în România nu vorbeşte de finanţare, de cum trebuie organizat fotbalul. Ce s-a întâmplat în ultimii treizeci de ani? Cum Real Madrid a ajuns la buget de un miliard, iar campioanele noastre la zece milioane? Dezvoltare. Asta s-a întâmplat. Ei s-au adaptat, noi nu.

În acest moment, putem concura în lume doar cu un singur lucru: România. Loturile naţionale. Iar pentru acest lucru, noi, cluburile, trebuie să muncim mult şi bine pentru a produce jucători. *Iubesc România pentru că ea m-a educat, iar ceilalţi de la Real Madrid şi Barcelona m-au perfecţionat. Aş fi bucuros să văd că lucrurile se vor schimba, că se va investi în segmentele sociale şi că ne vom putea bate cu cei de afară”, sunt soluțiile lui Gică Hagi.

