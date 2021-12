300 de milioane de lei pentru programul Rabla Clasic și Rabla Plus. Sumele au fost suplimentate

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a suplimentat bugetele Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus cu câte 300 de milioane de lei fiecare, se menţionează într-un comunicat trimis miercuri de instituţia coordonată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Sumele vor fi utilizate în acest an doar pentru asigurarea fondurilor necesare aprobării dosarelor de acceptare depuse de solicitanţii persoane juridice în cadrul sesiunilor încheiate în data de 2 decembrie, se precizează în comunicat.

Potrivit sursei, AFM urmează să evalueze integral toate cererile de finanţare respective.

Sumele neutilizate vor putea fi puse la dispoziţie pentru noi înscrieri în cadrul programelor în sesiunile ce vor fi lansate în anul 2022.

Informații despre relaurea celor două programe

Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Lorand-Arpad Fulop, a menţionat că în următoarea perioadă vor fi publicate informaţii importante despre reluarea programelor Rabla şi Rabla Plus.

„Faţă de anii precedenţi, prin modificările aduse Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus în 2021, a fost creată posibilitatea ca lansarea în anul următor a sesiunilor de depunere a cererilor de acceptare de către persoanele juridice şi de înscriere a persoanelor fizice să nu mai fie condiţionate de momentul aprobării bugetului Fondului pentru Mediu, în măsura în care disponibilităţile financiare permit acest lucru. În contextul precizat, în perioada imediat următoare vor fi publicate informaţii relevante pentru reluarea Programelor Rabla şi Rabla Plus, noul mecanism de desfăşurare a acestora urmând să asigure predictibilitate în ceea ce priveşte calendarul repartizării bugetelor alocate”, a declarat preşedintele AFM.

195 de dosare au fost acceptate

În cadrul Programului Rabla Clasic 2021 au fost publicate în această săptămână, pe site-ul AFM, 195 de dosare acceptate pentru 329 autovehicule, iar în cadrul Programului Rabla Plus 2021 au fost publicate 796 dosare acceptate pentru 1.235 autovehicule electrice (940 pur electrice şi 295 electrice hibride) şi două motociclete electrice.

De asemenea, au fost publicate două contestaţii pentru două autovehicule electrice (două autovehicule electrice hibride).

Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul AFM.

Amintim că la începutul lunii decembrie, Tanczos Barna, ministrul Mediului, a declarat

că fondurile pentru programele Rabla și Rabla Plus au fost epuizate. Așadar, din 3 decembrie nu se mai pot face înscrieri în aceste programe.

De asemenea, ministrul Mediului a declarat că înscrierile vor fi reluate de anul viitor, după ce vor fi făcute câteva modificări la aceste programe.

„S-au epuizat fondurile alocate pentru 2021. Este un an în care am triplat bugetul la Rabla Plus și am dublat bugetul la Rabla clasic. Este un an cu număr maxim de autoturisme finanțate prin Rabla clasic și un număr nemaiîntâlnit de mașini electrice finanțate prin Rabla Plus”, a afirmat ministrul Mediului, Tanczos Barna.