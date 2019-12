Gigi Becali se teme că va face din nou pușcărie, motiv pentru care a anunțat că intenționează să părăsească România. Finanțatorul roș-albaștrilor și nepotul său, Vasile Geambazi, au fost puși sub acuzare de DNA pentru spălare de bani.

Gigi Becali pleacă din România

Latifundiarul din Pipera e decis să plece din România. Și-a ales deja destinația pentru viitoarea casă. „Am avut niște probleme și vad că încă le am, mi-a zis și familia: ‘hai să ne mutăm din țara asta!’ Păi, dacă nu pot să-mi protejez familia… M-am dus în Grecia, m-am interesat, o să-mi iau cetățenie. Și eu, și toata familia!

Păi, am ajuns să stau la cheremul unui procuror, un puști, că vrea el să se afirme și inventează acuzații… El spune că știam în 2014, când eram în pușcărie, adică eu spălam bani din pușcărie!

Eu am dat banii la biserici, la oameni amărâți, am salvat vieți omenești. De asta am mers în Grecia, să iau cetățenie la toată familia. Nu sunt dispus să mi se nască nepoții și eu să fiu în pușcărie”, a dezvaluit Gigi Becali, la România TV.

„Eu am făcut pușcărie și nu mai vreau să fac! Adică să am nepoți și eu să stau la pușcărie că vrea un procuror? E prejudiciu? Bine, mă, plătesc prejudiciu și fac pușcărie în Grecia! În Grecia se pune o brățară, nu faci pușcarie! Acolo faci pușcărie doar dacă dai în cap, omori”, a mai spus Becali.

Gigi Becali este acuzat de spălare de bani

Gigi Becali s-a prezentat, la mijlocul lunii noiembrie, în față procurorilor DNA alături de avocatul Alice Drăghici. Vasile Geambazi, nepotul său, și patronul FCSB sunt suspecți într-un dosar referitor la o afacere imobiliară, cu un teren din Voluntari.

DNA susține că Becali a spălat împreună cu nepotul său 50 de milioane de euro. Finanțatorul FCSB susține că acești bani i-a dat cadou lui Vasi Geambazi și a vorbit despre actele de caritate pe care le-a făcut. Tribunalul București i-a ridicat ulterior lui Gigi Becali sechestrul pus de DNA pe conturile personale.

