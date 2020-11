În zilele următoare rămase până la votul pentru alegerile parlamentare organizaţiile locale ale PSD vor avea o campanie de comunicare către cetăţeni a unor reguli pe care să le respecte pentru a vota în siguranţă, a declarat prim-vicepreşedintele acestui partid, Sorin Grindeanu.

„Toate organizaţiile noastre locale, toţi aleşii PSD trebuie să facă eforturi în aceste zile pentru ca orice român să poată vota în siguranţă. În zilele următoare rămase până la vot vom avea o campanie de comunicare către cetăţeni a unor reguli simple, dar esenţiale, pe care să le respecte pentru a vota în siguranţă. Pe 6 decembrie fiecare vot este important. Pe 6 decembrie românii votează pentru a-şi salva locurile de muncă, pentru a-şi salva viitorul, pentru a-şi salva vieţile, până la urmă”, a spus Grindeanu duminică, într-o conferinţă de presă la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al partidului.



El a adăugat că toate filialele, în acest moment, sunt convinse că PSD se va afla pe locul 1 şi va câştiga alegerile parlamentare.

„Acest lucru este argumentat de mai multe fapte. PSD are un program de guvernare pregătit. Vom propune un guvern de specialişti, de profesionişti respectaţi în domeniile lor şi suntem singurul partid care a venit cu un program şi cu un plan de măsuri anti-COVID coerent şi logic, gata de aplicat din prima zi de guvernare. Este în interesul României ca echipa care are cele mai bune soluţii să preia administrarea ţării. Nu o să ne ocupăm de jocuri politice la Cotroceni sau în altă parte. România are nevoie cât mai repede de un nou guvern care să preia controlul pandemiei, să vină cu măsuri coerente, astfel încât în cel mai scurt timp viaţa românilor să revină la normalitate”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu critică Guvernul pentru gestionarea crizei sanitare

Prim-vicepreşedintele PSD declara luni că modul în care Guvernul PNL gestionează criza sanitară local şi central va avea drept consecinţă o prezenţă scăzută la vot, ceea ce nu este bine pentru democraţie.

El a subliniat că din întreaga perioadă a pandemiei, „singurul sector economic care a avut de câştigat a fost cel bancar, România înregistrând cel mai mare grad de îndatorare de la Revoluţie până acum”.

„Cred că modul în care (Guvernul – n.r.) gestionează atât local, cât şi central criza sanitară va aduce la o prezenţă scăzută la vot, ceea ce nu este bine pentru democraţie. Măsurile luate sunt proaste şi se datorează exclusiv modului în care au guvernat PNL în acest an. (…). Bucureştiul este singura capitală europeană care nu mai are capacitatea de a-şi trata bolnavii şi-i trimite în altă parte. (…). Zilnic creşte numărul decedaţilor. (…). România a luat cele mai slabe măsuri de stimulare a economiei, în schimb, ministrul Cîţu a împrumutat, în ultimul an, 25 de miliarde de euro, România ajungând de la un grad de îndatorare, anul trecut, de 34%, la 47%, acum. Este cel mai mare grad de îndatorare, de la Revoluţie, într-un singur an”, a afirmat Sorin Grideanu.