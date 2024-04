Multe industrii se redefinesc

Multiple industrii sunt într-un proces de redefinire, cu implicații majore asupra economiei globale, avertizează Rudolf Vizental, CEO și co-fondator al ROCA Investments. Vizental subliniază că sectoare precum industria auto, IT-ul, banking-ul și agricultura sunt profund afectate de apariția unor noi tehnologii și paradigme economice.

Industria auto se schimbă rapid odată cu adoptarea mașinilor electrice, în timp ce industria IT se adaptează la prezența Inteligenței Artificiale. Sectorul bancar se confruntă cu provocări generate de apariția criptomonedelor și a altor forme de valută digitală. Agricultura este și ea influențată de aceste schimbări, ceea ce creează un context nou și complex.

„Sunt semne că anul acesta este mai bun decât anul trecut, mă refer în special la cele două sectoare în care noi suntem activi (agrifood şi industrie, n.r.). România este foarte conectată la ce se întâmplă în Europa, în special în Europa de Vest. Şi atunci deciziile de la noi sunt importante, dar nivelul european este mult mai important, trebuie să gândim global, fiindcă modificările care ne impactează vin de la acel nivel. Şi sunt foarte multe industrii care se redefinesc”, a declarat Vizental.

Anul 2024 va fi unul dificil spune Rudolf Vizental

În ciuda semnelor încurajatoare din acest an, Rudolf Vizental avertizează că 2024 va fi un an dificil. Cu toate că este an electoral în România, el subliniază că economia țării este puternic influențată de evenimentele din afara țării.

În special, situația economică dificilă din Germania are un impact direct asupra economiei românești, cu sectorul auto fiind cel mai afectat. Recesiunea în economia germană din primul trimestru al anului 2024 a generat deja repercusiuni în lanțul de aprovizionare și în economia României.

„Important în aceste momente este viteza cu care te adaptezi la noile realităţi, să înţelegi cum se reaşează aceste realităţi în economia viitorului. Va fi un an dificil şi acest an 2024. Faptul că este an electoral din punctul nostru de vedere este mult mai puţin important, fiindcă România depinde foarte mult şi de ce se întâmplă în afară. Mai grav pentru noi este că Germania trece printr-o situaţie foarte dificilă, fiindcă noi oarecum ne luăm oxigen şi din acea zonă. Şi atunci ceea ce se întâmplă aici, chiar dacă are conotaţii negative, nu are acelaşi impact ca şi modul în care sunt afectate celelalte economii din Europa de Vest”, a declarat Rudolf Vizental pentru News.ro.

Trebuie înțeles contextul global care are un impact în România

Întrebat dacă schimbările în industrii sunt pozitive sau negative, Rudolf Vizental subliniază că fiecare transformare aduce atât aspecte benefice, cât și probleme. În acest context, este crucial să se înțeleagă pe deplin contextul global și să se găsească echilibrul între realitățile locale și cele internaționale.

„Este foarte important să înţelegem contextul global, nu doar să gândim local şi ca şi cum am fi o insulă izolată, deoarece pe noi ne impactează tot ce se întâmplă inclusiv pe lanţul de aprovizionare din China, modul în care China are o expansiune fulminantă în ultimii ani, modul în care suferă economiile din vest şi cum reuşim să facem un echilibru între aceste două realităţi”, a adăugat el.

ROCA Investments, companie de private equity din România, este de șase ani pe piața locală. În ciuda provocărilor din ultimul an, compania anunță o evaluare în creștere și o performanță solidă a portofoliului său. Evaluarea curentă înainte de distribuirea dividendelor pentru anul 2023 este de 81,64 milioane euro, marcând o creștere semnificativă față de valoarea raportată în anul precedent.

Cu toate acestea, într-un mediu economic volatil, compania a reușit să genereze un randament al portofoliului de 6,63%.