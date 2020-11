Tranzacţiile cu gaze naturale pe hub-ul Dutch Title Transfer Facility (TTF), cum este cunoscută oficial piaţa, sunt în creştere pe măsură ce Europa îşi majorează importurile din Rusia şi Norvegia precum şi prin intermediul navelor care transportă gaze naturale lichefiate.

Volumul tranzacţiilor cu contracte futures olandeze cu gaze la bursa Intercontinental Exchange Inc. a crescut cu 24% în acest an, după ce în ultimii doi ani s-a dublat. Acest ritm de creştere este unul impresionant comparativ cu cel înregistrat de piaţa mult mai mare U.S. Henry Hub, pentru care tranzacţiile cu contracte futures la bursa CME Group Inc. a scăzut comparativ cu vârful atins în 2018.

Creşterea statutului hub-ului olandez este o consecinţă a revoluţiei gazelor naturale lichefiate. Timp de mai multe decenii, preţul gazelor în contractele de aprovizionare a fost legat de preţul petrolului calculat în dolari, însă transformarea pieţei olandeze în indicator regional de referinţă a permis companiilor de utilităţi să obţină un control mai mare asupra modului în care plătesc pentru gazele în valoare de miliarde de euro pe care le importă în fiecare an. Noile contracte cu gaze lichefiate fac referire din ce în ce mai mult la preţul de pe piaţa olandeză iar TTF este acum utilizat şi în tranzacţiile din Asia.

„TTF este o piaţă globală pentru gaze naturale. Lichiditatea pe segmentul downstream este esenţială, să poţi demonstra o utilizare suficientă a gazelor, o multitudine de actori, să permiţi celor care vor doar să speculeze să îşi asume poziţii cu încredere. TTF bifează toate aceste criterii”, declara luna trecută Patrick Barouki, director de tranzacţii cu gaze la compania germană de utilităţi Uniper SE.

O dovadă a venit luna trecută când divizia de tranzacţie a companiei Cheniere Inc., cel mai mare furnizor de gaze lichefiate din SUA, a înaintat o ofertă pentru o livrare către China la un preţ care era legat de preţul de referinţă de pe TTF, în loc de referinţa de la North American Henry Hub.

Ascensiunea TTF s-a făcut pe seama tranzacţiilor realizate pe alte pieţe regionale, care odată erau dominate de hub-ul National Balancing Point din Marea Britanie. Similar, deşi Germania este o piaţă mare în termeni de consum, după volumul tranzacţiilor cu gaze naturale TTF devansează de departe Germania.

Chiar şi piaţa Japan-Korea Marker, JKM, care este indicatorul de referinţă pentru preţurile la gaze lichefiate în Nordul Asiei, urmăreşte din ce în ce mai mult preţurile europene. Chiar dacă lichiditatea contractelor futures JKM la Intercontinental Exchange a crescut în ultimii ani, nu sunt la fel de tranzacţionate ca TTF şi de aceea mulţi traderi din Asia utilizează preţurile europene ca un indicator de referinţă pentru livrările spre ţări precum Japonia şi India.

„TTF a devenit din ce în ce mai popular în rândul traderilor de gaze din întreaga lume. A ajuns să fie unul din indicatorii principali, la fel ca şi petrolul brut”, spune Harry Huang, director de tranzacţionare la PetroChina International.