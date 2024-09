În plus, Mihaela Bilic a subliniat că, în absența cafeinei, Pepsi și Coca-Cola nu vor mai oferi avantajele de odinioară, precum stimularea digestiei, prevenirea constipației, reducerea grețurilor și furnizarea de energie.

Mihaela Bilic a anunțat pe Facebook că băuturile cola nu mai au cafeină. Medicul nutriționist a fost o mare consumatoare de cola fără zahăr încă din facultate. Aceasta are multe beneficii, cum ar fi ajutarea digestiei și prevenirea constipației, spune ea. De asemenea, blochează diareea și deshidratarea, reduce grețurile și răul de transport. Cola oferă un efect energizant și reglează tensiunea arterială pentru hipotensivi. Aspartamul din varianta fără zahăr ajută la controlul poftei de dulce.

Totuși, sunt și efecte negative. Acidul fosforic afectează dinții, iar aciditatea poate duce la gastrită. Mihaela a recunoscut că orice lucru are atât părţi bune, cât și rele.

„Băuturile tip COLA nu mai conțin cafeină! Cine mă cunoaște știe că sunt o mare consumatoare de cola fără zahăr, încă din timpul facultății am băut-o în loc de apă. Și spre surpriza celor care nu știu, Cola are o mulțime de beneficii: ajută digestia și previne constipația, blochează diareea și deshidratarea, înlătură greața și răul de transport (mașină/avion), are efect energizant, reglează tensiune arterială pentru hipotensivi și tratează migrenele.

Iar aspartamul din varianta fără zahăr taie pofta de dulce și scade apetitul, deci este un aliat în cura de slăbire.

Bineînțeles că sunt și efecte negative: acidul fosforic strică dinții iar aciditatea strică stomacul până la gastrit. Dar asta e, ca orice lucru din viață are și bune și rele! Astăzi vă anunț cu tristețe și părere de rău că i-am spus ADIO, relația mea de iubire cu cola s-a terminat”, a scris, pe Facebook, Mihaela Bilic.