Se schimbă regulile RCA! Proiectul de modificare a Legii RCA nr. 132/2017 a fost inițial înregistrat la Senatul României. Ulterior, a fost transmis către Camera Deputaților și înregistrat sub numărul 216/2024.

În rândul amendamentelor propuse de parlamentari s-au strecurat câteva care sunt considerate anticoncurențiale și neconstituționale de către service-urile auto și transportatori. Aceste entități cer o intervenție urgentă din partea Bruxelles-ului pentru eliminarea acestora.

Criticii subliniază că aceste amendamente reduc drastic drepturile păgubiților și transformă polița RCA într-o taxă obligatorie plătită firmelor de asigurări, în timp ce păgubiții vor trebui să suporte o cotă-parte din costul reparației mașinii. În plus, se tem că asigurătorii ar putea să încheie contracte avantajoase pentru ei, selectând preferențial service-urile auto. Reparațiile ar urma să fie efectuate la cel mai mic preț, inclusiv cu piese second-hand, ceea ce ar putea duce la creșterea numărului de mașini cu probleme tehnice și la o creștere a nesiguranței în trafic.

Modificările aduse Legii RCA au fost inițial justificate ca fiind necesare pentru a aduce legislația națională în conformitate cu Directiva europeană 2021/2018/CE. Cu toate acestea, amendamentele propuse în forma proiectului de lege adoptat de Camera Deputaților nu sunt conforme cu prevederile directivei și introduc noi beneficii pentru companiile de asigurări.

Directiva propune introducerea unor noi reguli referitoare la accidentele cauzate de vehicule de ultimă generație, cum ar fi trotinetele electrice care nu sunt înmatriculate, dar pot circula pe drumurile publice. Contestatarii amendamentelor propuse la proiectul de modificare legislativă susțin că acest pretext a fost folosit pentru a încerca din nou impunerea obligației de coplată pentru asigurații care nu vor mai avea acces la toate drepturile prevăzute în prezent de Legea RCA.

În ultimii ani, s-au mai făcut astfel de încercări. Acestea au fost însă contestate și eliminate de reprezentanții service-urilor auto și de transportatori. De data aceasta, societățile de asigurări au reușit să convingă un grup de deputați să introducă amendamente care restrâng drepturile păgubiților în actualul proiect de modificare a Legii RCA.

Se schimbă regulile RCA! Prin adăugarea Articolului 221, care se referă la „prețuri/costuri de piață”, păgubiții RCA care nu sunt vinovați de producerea unui accident vor fi obligați să suporte o cotă-parte din costurile reparațiilor către unitățile de reparații, din propriul buzunar. Această măsură este contrară principiului reparării integrale a prejudiciului și principiului asigurării RCA.

De asemenea, există o modificare a Articolului 14, alineatul (3), care prevede că cuantumul despăgubirii va fi stabilit doar prin convenție între asigurător și păgubit. S-a adoptat modelul convenției arbitrale sau de mediere, din domeniul juridic, însă aceasta nu are nicio legătură cu legislația privind asigurările. Această schimbare va obliga păgubitul să accepte orice sumă drept despăgubire, indiferent dacă aceasta va fi suficientă pentru a acoperi costurile reparației vehiculului avariat pentru a-l readuce la starea anterioară accidentului.

Transportatorii avertizează că această modificare va duce la situația în care reparațiile nu se vor mai putea efectua cu piese originale, ci doar cu piese de after-market sau second-hand, care vor fi limitate de asiguratori într-un mod abuziv. Aceasta reflectă situația actuală în care ofertele prezentate de asiguratori pentru reparații în regie proprie sau în unitățile de reparații partenere sunt deja supuse unor restricții similare.

Prin aceste schimbări, companiile de asigurări vor plăti mai puțin pentru despăgubiri și vor obține profituri mai mari. Dar acest lucru ar putea duce la o creștere a riscului pe drumurile publice, deoarece mașinile vor fi reparate la cel mai mic cost și cu piese care nu corespund standardelor.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a trimis mai multe scrisori deschise către Parlamentul European, Comisia Europeană și Parlamentul României, cerând eliminarea amendamentelor care favorizează asigurătorii în detrimentul păgubiților, care nu vor mai primi despăgubirile complete pentru reparațiile necesare în urma accidentelor rutiere.

Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, a afirmat că se încalcă mai multe legi și tratate.

Se schimbă regulile RCA! Potrivit președintelui COTAR, la nivelul confederației, s-au efectuat calcule, având ca bază modificările propuse prin aceste amendamente. Conform acestor estimări, cheltuielile societăților de asigurări cu despăgubirile ar scădea de la aproximativ 35% (cât sunt în prezent) la aproximativ 20%.

„În aceste condiții, dacă în prezent, din 100 lei încasați de firmele de asigurări din vânzarea de RCA, doar 35 de lei reprezintă efectiv plățile de despăgubire, aceste costuri de despăgubire vor scădea la numai 20 de lei. Diferența de 80 de lei va fi reprezentată de cheltuielile administrative ale societăților de asigurări plus profitul acestora. Actuala lege îi protejează pe asigurați, statuând principii ale despăgubirii care sunt aplicabile la nivelul întregii Uniuni Europene.

Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), afirmă că modificarea legii RCA trebuie să fie realizată într-un mod care să favorizeze asigurații și păgubiții de bună credință, nu și ceilalți actori implicați în această piață, indiferent că este vorba de asiguratori, intermediari sau unități de reparații auto.

„AURSF a contribuit la toate modificările majore aduse legislaţiei RCA în ultimii 8 ani, iar pe unele chiar le-a iniţiat, cum este posibilitatea de a prezenta poliţa şi în format digital, nu doar în forma ei fizică, în cazul unui control al Poliţiei rutiere.

Am participat activ la dezbaterile din Parlament care au generat Legea 132/2017 şi am iniţiat ulterior dezbateri publice la Ministerul Finanţelor şi am venit permanent cu propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia. Modificarea legii actuale trebuie făcută în aşa fel încât cei care vor profita să fie asiguraţii şi păgubiţii de bună credinţă, nu ceilalţi actori implicaţi în această piaţă, indiferent ca este vorba de asigurători, intermediari sau unităţi reparatoare”, a precizat el într-un comunicat.