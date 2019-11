Premierul demis îi trimite mesaje dure președintelui Klaus Iohannis. Prevăzătoarea, ea încearcă să evite să fie ” victima diasporei”, așa cum s-a întâmplat cu Victor Ponta, în 2014.

”Pentru votul în diaspora, ştiţi foarte bine că am aprobat votul prin corespondenţă şi trei zile de vot. S-a dublat numărul secţiilor de votare, avem 855 de secţii de votare în diaspora, deci dacă în trei zile nu putem vota şi iar se fac cozi, nu cred că mai este explicabil acest lucru. Poate că oamenii planifică în aşa fel încât să poată vota în cele trei zile. Noi vrem un vot în diaspora care să nu îi umilească pe români, de aceea am şi aprobat aceste trei zile, de aceea am şi dublat numărul secţiilor de votare””,a declarat Dăncilă într-o conferinţă de presă la Arad.

Ea a afirmat că este este dreptul fiecărui român să voteze, fie că se află în interiorul graniţelor ţării, fie în exterior.

Te-ar putea interesa și: