Margherita din Clejani nu a avut parte de liniște nici acasă. Scandalul în care a intrat după ce a provocat un accident cu autoturismul iar polițiștii ar fi susținut că ar fi condus sub influența substanțelor interzise nu a fost fără urmări.

Chiar dacă părinții fetei, Viorica și Ioniță de la Clejani s-au poziționat în fața presei în favoarea fetei, lucrurile se pare că nu au stat chiar așa.

Dovadă stau declarațiile vecinillor care au fost îngroziți de țipetele ce veneau din casa Clejanilor, care s-au auzit până la miezul nopții.

Vecinii Clejanilor susțin că s-au săturat de certurile familiei de artiști, însă aseară, după ce Margherita a provocat accidentul, acasă la ei s-a produs un adevărat scandal.

Pentru playtech.ro, vecinii Clejanilor au declarat că până spre miezul nopții s-au auzit urlete din casa artiștilor, dar și plânsete și sunt convinși că Viorica a „altoit-o” pe Margherita, după cele întâmplate.

Aceștia susțin că nu este prima dată când artiștii se ceartă și, mai mult de atât, îi critică pe Fulgy și pe Marga pentru felul lor de a fi, dar și pentru faptul că sunt extrem de răi și fără respect față de vecinii lor din Clejani.

Băiatul este foarte agresiv, fata foarte obraznică

“S-au auzit urlete și plânsete până la miezul nopții. Viorica îi facea scandal fetei, cred că i-a dat și vreo palmă. Noi, vecinii, suntem sătui de atâtea certuri câte auzim la ei, dar de data aceasta înțelegem. Numai mamă să nu fi în momentele acestea. A pătimit și ea extrem de mult cu copiii ăștia. Băiatul este foarte agresiv, înjură vecinii, face rele. Iar fata este foarte obraznică și îngâmfată”, au declarat vecinii Clejanilor pentru sursa citată.

Trebuie amintit că Margherita a susținut că nu a consumat droguri și că doar a fost vorba de o clipă de neatenție în momentul în care s-a produs accidentul.

„Eu mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele. Nu am avut nicio problemă, am condus bine. Mai era Johny Depp cu mine în mașină. Am accidentat pur și simplu o mașină, veneam de la o petrecere. Eu nu vorbesc cu presa din România, eu sunt de la Holywood”, a spus Margherita reporterilor, după producerea accidentului.