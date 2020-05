Bărbatul care s-a aflat cu Margherita de la Clejani în momentul în care s-a produs accidentul a dat detalii șoc. El a spus ce s-a întâmplat cu adevărat.

„Am fost la prietenii noștri comuni, designeri, ca să ne consultăm în legătură cu noua colecție pe care o scoate Margherita! Eu a trebuit să fac niște schițe, am lucrat! Am plecat de acolo, eu i-am zis să nu-și ia mașina că era destul de departe și puteam să luăm un taxi, ei îi era foame și voia să mâncăm. Am rugat-o frumos să nu-și ia mașina și ea a luat mașina. Își făcea buzele în oglindă! Eu sunt copilot, eu nu am permis, nu aveam cum să-i țin de volan! Nu s-a întâmplat absolut nimic, pur și simplu ea a făcut o curbă la dreapta și erau niște mașini parcate mai în afară, pe care ea le-a lovit”, a declarat bărbatul pentru Antena Stars.