Fluviul Colorado reprezintă sursa principală de apă pentru mai bine de 40 de milioane de oameni răspândiți în șapte state din vestul SUA și pentru zeci de triburi de nativi americani. Un expert american susține că această criză a fluviului Colorado nu ar trebui numită „secetă”, ci „aridizare”.

După ce administrația Biden a ordonat reduceri de utilizare a apei în Arizona, Nevada și în zone din Mexic care folosesc apa din fluviul Colorado, care seacă rapid, oficialii americani examinează modul în care pot salva Lacul Powell și Lacul Mead.

Ceea ce se întâmpă acum este semnul unor probleme mai mari pentru anii următor

Lacul Mead este cel mai mare rezervor din SUA, format de fluviul Colorado, a ajuns, de asemenea, la un nivel alarmant de redus, din cauza secetei care a lovit America. Format din barajul Hoover în anii 1930, lacul Mead face parte dintr-un sistem care furnizează apă la peste 40 de milioane de oameni din mai multe state, inclusiv Arizona, California, Colorado și Nevada.

Brad Udall, climatolog la Institutul de Apă din Colorado și profesor la Universitatea din Colorado, avertizează că ceea ce se întâmpă acum este semnul unor probleme mai mari pentru anii următori. El consideră că, în prezent, fluviul Colorado trece printr-un proces de „aridizare”. Fluviul Colorado este alimentat mai ales de zăpada care se acumulează în timpul iernii la altitudini mari.

Climatul pentru care au fost concepute nu mai există

Jeff Goodell, autorul cărții „The Water Will Come: Rising Seas, Sinking Cities, and the Remaking of the Civilized World”, a sugerat că aridificarea Occidentului, agravată cu 40% de încălzirea planetară și extracția continuă de combustibili fosili, ​​va lăsa fluviul Colorado incapabil să furnizeze apă și energie milioanelor de oameni care se bazează pe el.

„Problema cu proiectele masive precum Lacul Powell și Barajul Glen Canyon”, a scris Goodell pe Twitter, „este că au fost concepute pentru un climat care nu mai există și care nu va mai fi niciodată”.

Care sunt riscurile

Milioane de litri de apă transportați de râul Colorado trec zilnic prin turbinele barajului Hoover de lângă Las Vegas, producând energie electrică pentru sute de mii de case americane. Dar seceta cronică care afectează vestul Statelor Unite de ani de zile a redus atât de mult volumul lacului de acumulare, încât ar putea să nu mai fie funcțional în curând.

„Suntem în al 23-lea an de secetă aici, în bazinul râului Colorado, iar Lacul Mead a scăzut la 28% din capacitatea sa”, a declarat Patti Aaron de la Biroul de Recuperare, agenția federală care administrează barajul.

„Nu mai există presiune pentru a împinge apa prin turbine, așa că eficiența scade și nu suntem capabili să producem atâta energie”, a continuat ea.