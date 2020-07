Fostul premier, Victor Ponta, îl face praf pe șeful de la Palatul Victoria, Ludovic Orban. Ponta e convins că românii nu vo mai respecta nicio restricție. Mai mult, liderul ProRomânia nu este de acord cu internarea forțată a pacienților asimptomatici. Spune că este o mare greșeală.

Ponta mai susține că spitalele vor fi pline cu bolnavi asimptomatici de COVID 19 și mii de bolnavi cu alte afecțiuni vor deceda din lipsa de tratament.

„1. Eu consider in continuare ca internarea fortata a celor asimptomatici este o mare greseala – acestia trebuie sa stea acasa izolati ( daca incalca izolatea sa fie sanctionati foarte dur – dar solutia sa bagam pe toata lumea in spitale este si mai rea , chiar imposibila – spitalele vor fi pline cu bolnavi asimptomatici de Covid 19 si mii de bolnavi cu alte afectiuni vor deceda din lipsa de tratament)”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Regulile și restricțiile din România

„2. Regulile si restrictiile in Romania NU se aplica ciocoilor lui Orban de la PNL – doar “fraierii” de romani trebuie sa le respecte / daca acest Prefect considera ( ca si mine – si multi altii) ca internarea obligatorie a asimptomaticilor este o prostie – trebuia intai sa demisioneze din functia de Prefect – reprezentant in teritoriu al unui Guvern absurd si incompetent !

3. Toata Propaganda, apelurile siropoase, amenintarile si sanctiunile vor avea efect ZERO – cat timp romanii vad zi de zi ca exact guvernantii care platesc Propaganda, fac apeluri si stabilesc sanctiuni sunt primii care nu respecta nimic / contractul social intre Guvern si popor a fost rupt iremediabil / increderea si respectul NU mai exista / forta si minciuna institutionalizata ( tipice sistemelor totalitare) nu vor avea niciun succes!”, a conchis șeful Pro România.

