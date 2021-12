Daca mâine se intorc cei 2 milioane de români, se închide Italia

Declarația lui Victor Ponta a fost făcută în emisiunea „Punctul Culminant”, de la România TV. Astfel, acesta a criticat dur situația și a susținut că „noi nu am avut niciodată o politică prin care să ne apărăm”.

„Dacă omoară un italian 10, nu e nicio știre, dacă omoară un român unul, e știre. Hai sa fim realisti. In Italia, in special, sigur ca e foarte bine daca esti jurnalist sa injuri romanii. Ne-au facut harcea parcea tot timpul si noi nu am avut niciodata o politica prin care sa ne aparam, ca sunt 2 milioane de romani care muncesc in Italia si platesc taxe. In loc sa facem asta, Iohannis, USR, si cand zic Iohannis zic si PNL, ca PNL nu mai exista, e partidul lui Iohannis, i-au incurajat. Noi am profitat de asta si am zis ca e vina lui Ponta, a PSD. Daca maine se intorc cei 2 milioane de romani, se inchide Italia.

Acum s-a trezit madam Sososaca, pentru ca noi avem predilectie pentru asta, cum e si cu Danilet, un clovn. Si acum, pentru doamna Sosoaca sufera romanii care muncesc acolo. Italienii o prezinta ca pe o mare jurnalista pe a lor. Daca esti politician serios te feresti de asemenea lucruri, dar doamna Sosoaca asta astepta, ca din asta traieste.

Eu nu as fi facut scandal, ci as fi incercat sa gasesc o solutie. Mi s-a intamplat si mie, am fost injurat pe aeroport. Primul impuls a fost sa sar la bataie, pentru ca eram cu familia, dar ca om politic nu poti, ca pe langa obligatii ai si masina, salariu etc. Doamna Sosoaca asta astepta si probabil sustinatorii ei asta apreciaza. Acum o saptamana vor fi injurati toti romanii o saptamana, ca sunt barbari, ca uite pe cine voteaza etc. Nu cred ca doamna Sosoaca crede tampeniile pe care le spune, cred ca isi cauta si ea fraierii.

Am inteles ca presupusul criminal de la Iasi a fost arestat la Roma. Ar trebui sa prezentam chestia asta ca pe un lucru bun, ca politia din Romania si Italia au lucrat impreuna si au arestat repede un criminal. Dar doamna Sosoaca nu e un criminal, ce sa colaboreze autoritatile? Dar daca doamna Sosoaca ia primele pagini in Italia, ce sa facem?

Ce trebuie sa faca Romania? Nimic. Hai sa vorbim de lucruri grave, de faptul ca romanii de multe ori sunt abuzati in Italia. Noi suntem fraieri si vorbim de Sosoaca, care vrea publicitate, se cearta cu o jurnalista care vrea si ea publicitate. Ne meritam soarta. Mai bine sa vorbim despre faptul ca romanii care revin in tara vor sta ore intregi la intrare, ca vin cu masina sau cu avionul.

Am incercat sa vorbesc cu domnii Ciolacu, Rafila, Arafat. Cand vin 500 de oameni din Turcia si Dubai, tari mai sigure decat Romania, stau oamenii ore intregi. Ati marit numarul de personal? I-am aratat politistului, dar de unde sa stie el sa citeasca rezultatul unui test facut in Dubai sau in Thailanda? Bietii de ei, pe buna dreptate, ce treaba au sa verifice vaccinuri si teste? Mai e ceva. Chiar crede cineva ca o sa tinem 500.000 de mii de romani care vin in carantina? Doar enervezi oamenii. Mie mi-au spus la aeroport ca trebuie sa cheme jandarmii, ca se enerveaza lumea si se ia la bataie. Dupa cateva ore de zbor, mai stai cateva ca sa arati niste hartii fara nicio valoare. In Anglia te trec atat de repede ca sa nu ai timp sa stai pe acolo, sa nu ai timp sa te infectezi”, a declarat Victor Ponta.

Ce spune Victor Ponta despre excluderea din magistratură a judecătorului Cristi Danileţ?

De asemenea, fostul premier a vorbit și despre excluderea din magistratură, de către CSM, a judecătorului Cristi Danileţ.

„Dănileț e un clovn, un clovn total, un personaj de râzi de el. Nu poți să ai încredere în justiție și să pui să aplice legea o caricatură. Șoșoacă pare o persoană serioasă. Nu mai comentez, văd că e periculos, știe karate. Dacă e clovn, să se apuce de altceva.

Era un motiv clar de dat afară din magistratură. Acest gen de clovn, de persoane iresponsabile, acest clovn nebun, a fost tot timpul instrumentul perfect pentru acești indivizi care își făceau treburile politice. De ce l-au dat afară acum și nu atunci? De fricoși!”, a mai spus Victor Ponta.