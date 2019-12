Dincă a fost dus la noi audieri unde au participat și avocații familiei Melencu și rudele Luizei. Reclamațiile acestora legate de faptul că procurorii nu i-ar fi luat declaraţii lui Dincă l-au enervat pe acesta și ar fi sărit să-l bată pe avocatul Tonel Pop. De asemenea Gheorghe Dincă l-ar fi întrebat dacă are copii, fete pe care să le violeze. totul s-a petrecut în fața procurorilor care se amuzau pe seama a ce spune Dincă.

„Gheorghe Dincă s-a inflamat pentru că colega mea a atras atenţia procurorului că nu considera normal să nu se citeasca declaratia şi pur si simplu sa semneze declaraţia. I-au facut semn lui Dinca, avea o regie facuta, si Dincă a sarit la noi. (…) Lucrurile au fost foarte grave, le vom consemna în plângere penala impotriva procurorilor si a lui Dincă. Nu au vrut sa intervină, l-au lasat să îşi faca numarul. Era clar că vorbisera cu el. O să cer protectie pentru copii. A fost amenintata si colega mea, ceva ce nu isi poate imagina nimeni. Sunt socat, nu am cuvinte. (…) Gheorghe Dincă ne-a intrebat daca avem fete sa fie violate, de fata cu procurorii si acestia se amuzau. Voi face noi plangeri penale, nu am ajuns sa ma ameninte Dinca, sa ma intrebe daca am fete si procurorii sa se amuze. Facem apel la presedinte si premier sa ne primeasca in audienta”, a declarat avocatul Tonel Pop, la România TV.

De asemenea, Tonel Pop a cerut intervenția premierului Orban și a președintelui Iohannis în cazul Caracal după aceste amenințări.

„Rog personal președintele României și premierul României să intervină. Trebuie să se facă o anchetă, lucrurile sunt degenerate cu totul.

Îl rog personal pe domnul Orban și pe domnul președinte să ne primească personal”, a mai spus Tonel Pop.

