Fostul soț al Oanei Matache a reacționat în fața scandalului care s-a iscat după ce Oana și-a făcut un nou iubit. El și-a luat copiii de la fosta soție. Pentru a transmite un mesaj fără echivoc, acesta s-a pozat cu alături de cei mici.

Răzvan Miheț nu a rămas indiferent la tot ceea ce se petrece în spațiul public. El s-a dus să îi ia pe copii de la Oana Matache și s-a pozat alături de Jessie și Bubu. Fostul soț al surorii Deliei a publicat imaginile pe rețelele de socializare.

Reacție categorică a lui Răzvan Miheț

Într-un live pe o platformă online, Oana și-a făcut apariția alături de noul iubit și a vorbit despre divorțul de soțul ei. Printre altele, a spus că nu i se pare nimic anormal din ce se întâmplă, având în vedere că tatăl copiilor poate să vină oricând să îi vadă. Drept reacție, Răzvan s-a dus și i-a luat la el, apoi i-a scos la plimbare alături de prieteni.

În tot acest scandal a intervenit și mama artistei, Gina Matache. Acesta a aflat din presă că fiica ei a plecat din casa în care locuia cu fostul soț. Mama ei a spus că poate să se iubească cu el liniștită, însă ”acest specimen”, după cum l-a numit Gina, nu ar trebui să stea lângă nepoții ei.

Mama Oanei și a Deliei Matache a dat de înțeles că îi pare foarte rău că fiica ei nu mai formează un cuplu cu Răzvan Miheț, despre care a spus că este un exemplu de eleganță.

Gina Matache, de partea ginerelui

Mama Deliei a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Răzvan Miheț, ginerele său. Ea a mai spus că nu se aștepta să-și vadă fiica într-o astfel de ipostază.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și o facă de așa… un impas! E probabil că… Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic!

Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!’, a declarat mama fetelor, în cadrul emisiunii „Teo Show’, potrivit Kanal D.

”Copiii au un tată exemplu de eleganță cu principii sănătoase. Vine freză-n vânt și se duce naibii ce au construit părinții”, a scris Gina Matache pe Instagram.