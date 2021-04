Saxo Bank lansează un coș tematic axat pe companiile de criptomonede și blockchain. Dimensiunea unei maturități a industriei criptografice a ajuns în cele din urmă la un nivel care permite acest lucru.

Bitcoin futures a constituit un pas imens pentru validarea criptomonedelor de către industria financiară și instituțională.

Saxo Bank lansează un coș tematic. Inspirație și alternative pentru investitori

Listarea Coinbase a fost în general un succes, în ciuda închiderii care a fost sub prețul de deschidere, dar, în raport cu prețul inițial de referință de 250 USD pe acțiune, listarea directă a fost un succes pentru cel mai mare schimb de criptomonede din lume.

Ne uităm la ceea ce înseamnă pentru industrie și potențiale reglementări, dar și riscurile cheie de care trebuie să fim conștienți privind Coinbase.

În plus, lansăm un nou coș tematic axat pe companiile de criptomonede și blockchain. Acest coș oferă inspirație și alternative pentru investitorii care doresc expunerea pe criptomonede, dar care nu doresc să dețină ETN-uri sau criptomonede fizice, arată Peter Garnry – șef strategie acțiuni Saxo Bank.

Atunci când Bitcoin futures a fost lansat, în decembrie 2017, a constituit un pas imens pentru validarea criptomonedelor de către industria financiară și instituțională.

Hibernare de aproape trei ani a criptomonedelor

Apoi a urmat o hibernare a criptomonedelor de aproape trei ani, înainte ca prețurile Bitcoin să decoleze din nou.

Creșterile prețurilor au crescut dramatic activitatea de tranzacționare a criptomonedelor, iar activitatea de mining crește cererea de cipuri de calculator.

Totul a culminat cu listarea directă a celui mai mare schimb de criptomonede din lume – Coinbase, acțiunile sale deschizându-se la 381 USD pe acțiune, în creștere cu 52% față de prețul de referință de 250 USD stabilit în licitația inițială înainte de prima tranzacție.

Acțiunile Coinbase s-au tranzacționat până la 429,54 USD, apoi închiderea a fost la 328,28 USD.

Odată cu listarea Coinbase, dimensiunea unei maturități a industriei criptografice a ajuns în cele din urmă la un nivel la care putem introduce un coș tematic de cripto și blockchain.

Coșul nu are o istorie de cinci ani

Coșul este cel mai mic dintre cele pe care le-am constituit până acum, format din doar 18 companii din industrie, cum ar fi schimbul de tranzacționare, serviciile de criptare, mining de criptare, deținerile de investiții, aplicațiile blockchain și echipamentele de minare a criptomonedelor.

Coșul nu are o istorie de cinci ani din cauza lipsei de companii de calitate care să aibă această vârstă. Randamentul total nu a fost surprinzător de puternic în ultimul an și până în prezent din cauza creșterii prețurilor criptografice, iar coșul a fost recent puțin sub presiune.

Întrucât aceasta este o industrie emergentă și ceva puțin mai dificil de înțeles pentru mulți investitori, vom avea în curând o analiză a specialistului nostru cripto care va trece prin diferitele companii din acest coș.

Cele trei surse principale de risc pentru acest coș sunt o nouă reglementare care ar putea avea un impact sever asupra adoptării în continuare a criptomonedelor, evaluările între companiile conexe cripto sunt destul de agresive, ceea ce face ca aceste acțiuni să fie mai sensibile la schimbările de sentiment și, în cele din urmă, prețul Bitcoin în sine este un risc cheie.

Corelația medie cu prețurile Bitcoin este de aproximativ 0,45 ceea ce înseamnă că randamentele acestui coș vor fluctua odată cu prețurile Bitcoin.