Miron Mitrea a făcut o serie de dezvăluiri bombă la Realitatea Plus, susținând că Victor Ponta o șantajează pe Gabriela Firea pentru a face o alianță cu PSD.

„Victor Ponta o santajeaza pe Firea. Ponta este președintele Pro România, au nevoie sa aiba un rezultat cat mai rezonabil la locale ca sa intre la parlamentare. La PNL nu are intrare , se intoarce la partidul care l- a abandonat si incearca sa faca alianta cu PSD. Se pare ca PSD nu vrea. Se pare ca presedintele PSD nu vrea dar nimeni nu ii spune direct, il lasa sa fiarba in suc propriu.

Victor Ponta nu e un om de nadejde, dar nu e un om prost. El s-a prins ca Ciolacu a pus focul mic sub ceaun si a gasit o parghie si o ameninta pe Gabriela Firea. Gabi Firea intra in fibrilatie, si pe buna dreptate. Deocamdata nu are probleme. Daca intra Ponta, „problem” mare.

Victor Ponta are o problemă cât casa, oricum face, e prost. Daca nu intra la locale, daca nu candideaza Pro România nu ia mare lucru la locale, si atunci moare incet.

Dacă va candida, sigur ca o omoara pe Gabriela Firea, dar el personal nu castiga. El nu va mai sta bine deloc, il da Țuțuianu afara. Țuțuianu e un politician foarte abil… : se duce Ponta si-si rupe picioarele si vin eu, și devine președintele partidului, asa descifrez eu (situatia-n.red.).

Victor Ponta este prea las din cate îl cunosc eu, nu-si va pune pielea la saramura. Nu cred ca are curaj, retrag cuvantul lasitate, imi cer scuze, nu are destul curaj. Poate face o supriza.

Victor vizeaza toate functiile, e buna si aia de primar si de prim-ministru, sef la CCR, la CSM orice e bun”, a comentat Miron Mitrea.