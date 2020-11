Candidatul PSD pentru parlamentare, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Antena 3, că efectele măsurilor impuse de către Klaus Iohanis se vor observa abia după două săptămâni. Acesta a mai precizat că în acest timp se vor atinge noi recorduri de infectare.

„E varianta cea mai dura cu 30.000 pe zi in decembrie, sper sa nu ajungem in situatia asta. Anumite masuri care sa limiteze transmiterea se iau.

Ce vreau sa va spun este ca oricum cresterea va continua, intre momentul implementarii masurilor si efect este un interval de timp de cel putin doua saptamani, trebuie sa ne pregatim sa atingem noi praguri la care speram sa nu ajungem si ulterior va urma rasunetul acelui numar mare de cazuri in cazurile ATI si din nefericire, cresterea numarului de decese.

In afara de masurile anuntate de presedinte in momentul de fata, trebuie sa ne gandim la intarirea capacitatii sistemului de sanatate publica in toata tara”, a declarat Alexandru Rafila.

Ce măsuri a anunțat președintele Klaus Iohannis

La începutul ședinței de Guvern, care a avut loc la Palatul Victoria, șeful statului a enumerat noile măsuri restrictive care se vor aplica de luni, 9 noiembrie. Președintele a subliniat că vechile măsuri nu mai sunt suficiente și că este nevoie de unele noi.

”Cred că suntem, pe bună dreptate, cu toții îngrijorați. Am avut aproape 10 mii de cazuri noi de persoane care s-au îmbolnăvit, am avut prea mulți care au decedat și trebuie să fim realiști. Sunt necesare măsuri ferme, măsuri mai ferme, pentru a controla extinderea pandemiei.

Măsurile care s-au luat până acum nu mai sunt suficiente. Sunt necesare măsuri în plan național precum școlile să treacă toate în online, angajații, indiferent dacă sunt la privat sau la stat, să treacă la telemuncă peste tot unde este posibil, magazinele trebuie să fie închise seara, cel târziu la ora 21:00, circulația pe timpul nopții trebuie restricționată, petrecerile indiferent dacă sunt private sau publice trebuie interzise, targurile trebuie închise, portul măștii trebuie să devină obligatoriu peste tot în țară la toate locurile publice, la toate locurile de muncă, indiferent dacă este în exterior sau în interior, iar firmele și autoritățile trebuie obligatoriu să-și decaleze programul de funcționare.”, a spus președintele Klaus Iohannis.

Sursă foto: INQUAM Photos / Alexandru Prepeliță