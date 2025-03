Procesul electoral 2024-2025 a amplificat învrăjbirea dintre grupuri sociale, ducând la o departajare clară între votanți și opinii împărțite care au degenerat în conflicte de stradă. Sociologul Gelu Duminică atrage atenția că România nu a investit în oameni și nu a format cetățeni activi, ceea ce a dus la lipsa unui cadru pentru dialog constructiv.

„Niciodată n-a fost vorba de respect, din păcate, pentru că noi n-am avut cultura dialogului. Adică, știți cum parafraza Rațiu în ’90, „o să mă bat până la ultima picătură de sânge să ai dreptul să nu fii de acord cu mine”, însă noi n-am înțeles că asta e esența democrației, noi întotdeauna am încercat să ne impunem, pentru că așa am fost învățați. Din familie nu avem cultura dialogului, așa am fost crescuți”, a explicat Gelu Duminică, potrivit Digi24 .

Sociologul subliniază că, deși România se află în cea mai bună perioadă istorică din punct de vedere al dezvoltării, situația este extrem de volatilă.

„Tot ce am câștigat cu trudă, strădanie, sacrificii și așa mai departe, poate fi pierdut într-o secundă pentru simplul motiv că nu am pus accent pe elemente sustenabile: gândire critică, educație de calitate, distribuție de dezvoltare, leadership serios, cetățenie activă și așa mai departe.”

Unul dintre motivele pentru care promisiunile unor personaje politice sunt acceptate fără a fi puse sub semnul întrebării este lipsa gândirii critice. Gelu Duminică explică faptul că societatea românească a fost întotdeauna divizată, „cel puțin din ’90 încoace”, însă subiectele de dezbinare s-au schimbat în timp – iar acum se axează pe susținerea liderilor politici.

„Istoric, am fost divizați. Am avut motive de dihonie, mai corecte sau mai incorecte, fabricate sau mai puțin fabricate. Divide et impera. Din păcate, funcționează foarte bine cu o populație care nu are gândire critică, iar noi nu am avut gândire critică. (…) Să ne uităm la mecanismul de învățare, reproduci ceea ce ai auzit de la lider.

În liceu, dacă aveai o altă opinie decât a profesorului, de foarte multe ori, erai considerat răuvoitor. De acolo pleacă, pentru că noi nu le-am dat copiilor eseu academic, prin care să-i provocăm să gândească, să vină cu opiniile lor, argumentate, să analizeze. Noi le-am dat comentarii pe care să le învețe pe de rost. Și atunci ce o să facă adultul ăla? O să aibă gândire critică? Nu o să aibă. El o să îngurgiteze. În cel mai fericit caz, o să fie un tonomat”, argumentează sociologul.