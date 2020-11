Liviu Ungureanu, șeful secției de ATI de la Spitalul Județean Neamț, a povestit pentru Digi24 cum s-a petrecut de fapt dezastrul și a precizat de la ce anume ar fi pornit incendiu. Acesta crede că totul a pornit de la un injectomat, iar flacăra a ajuns apoi pe combinezonul unei asistente și de acolo pe paturi.

„Ne-am ocupat în primul rând, când am ajuns și am văzut ce era acolo – deja erau în curs de transfer al pacienților din celălalt salon în UPU, fiindcă se oprise și oxigenul când s-a observat ce s-a întâmplat – și atunci i-am dus repede pe toți în UPU, după care ne-am dus la colegul, în alt sector din UPU. Am încercat să-l stabilizăm până a plecat la Iași, după ce, un pic, într-un moment, mă rog, să zic de acalmie, l-am întrebat și pe el, am întrebat și asistentele: nu era, nu e o succesiune clară, cine…oricum, reiese că cele două asistente erau în acel moment, era ora 6:40, cred, eu am primit primul telefon la 6:50, cele două asistente erau în salon, iar colegul se pregătea și el să intre, n-am înțeles dacă să intubeze pe cineva sau să pună cu cateter central. Atunci a izbucnit, se pare de la un injectomat, s-a extins rapid la costumele de protecție, protecție pentru virus, nu pentru foc, ale personalului, ale asistentei și de acolo, în foarte scurt timp, s-a propagat cu o viteză incredibilă. Celălalt medic de gardă a intrat prima dată să scoată pe cineva, dar i s-a făcut rău, asfixie, sufocare, a ieșit din nou și au intrat pe rând, 4 extinctoare au folosit, dar fără niciun succes”, a transmis șeful secției ATI pentru Digi24.

Focul ar fi pornit de la un injectomat

Acesta a precizat că incendiul a pornit de la un injectomat: „Așa se pare, deși nu se știe 100%, dar o să lămurească ancheta”, a spus Liviu Ungureanu.

Focul s-ar fi răspândit apoi pe echipamentul unei asistente și mai departe la paturile bolnavilor.

„Da, de acolo, mai departe pe pat, dar a fost așa rapid, monitor… Și bineînțeles aveam și o concentrație mare de oxigen de la atâta oxigeno-terapie”, a mai spus șeful ATI de la Spitalul Județean Neamț.