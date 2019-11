scandal total la doar câteva ore după finalul primului tur al alegerilor prezidențiale. Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă se vor duela pentru un mandat de cinci ani la Palatul Cotroceni, dar adversarii vin cu acuzații grele.

Alianța USR-PLUS și Dan Barna au pierdut lamentabil în fața lui Dăncilă. Barna a obținut cu 10 procente mai puțin ca Dăncilă, dar useriștii acuză un blat între primii doi clasați. Deputatul Claudiu Năsui susține că în culise s-au tras toate sforile posibile pentru un tur II între Klaus Iohannis și Dan Barna. Năsui consideră că Barna a pierdut alegerile pentru că USR-PLUS nu are primari și structuri care să aducă voturi.

„Alegerile prezidențiale erau cele mai grele pentru USR. E greu în doar câțiva ani de existență să ai o persoană capabilă să înfrângă un președinte în funcție. Nu e ușor să te lupți cu partide care au armate de primari, USR-Plus neavând niciunul. Nu voi face o analiză a voturilor sau a cauzelor acestui rezultat, voi spune doar atât. A fost o luptă contra curentului. Am simțit pe pielea mea în studiouri cum absolut toată lumea a tras pentru turul doi pe care îl avem acum. Domnul Iohannis își dorea un tur doi cu doamna Dăncilă, doamna Dăncilă avea presiune maximă să intre în turul 2. Dan Barna a avut curajul să intre în cursa electorală știind că îi lipsește . A muncit enorm în această campanie, a mers în toată țara și s-a prezentat foarte bine la singura dezbatere organizată. Culmea e că au intrat în turul 2, marii absenți ai acelei dezbateri. Programul de candidat, pentru cineva care nu este președinte în funcție și nici nu a fost prim-ministru, este foarte dur, iar el l-a ținut cu brio.

Nu voi face parte din corul pentru care reușitele sunt ale tuturor, dar eșecurile sunt doar ale unora. Acestea sunt momentele în care unora le va fi mai ușor să critice. Eu voi pune umărul la construcție. USR-Plus este mai mult decât o construcție anti-PSD. Scopul nostru nu a fost niciodată să luptăm împotriva unui partid sau a unui om. Dacă problema României era atât de simplă încât să țină de un singur om sau de un singur partid, ar fi fost bine. Din păcate, problemele României au cauze mai profunde și țin de sistemele pe care le avem. Acelea trebuie schimbate. Am plâns la Colectiv când am văzut cum tot sistemul de sănătate a eșuat. Am fost șocați de crima din Caracal, când am văzut cum are 112 grijă să nu ținem liniile ocupate. Dar niciodată nu am cerut o reformă a sistemului. De fiecare dată ne-am mulțumit cu demisii și sistemul a rămas același. Asta trebuie să schimbăm.

Acum că aceste alegeri au trecut, trebuie să ne concentrăm pe viitor. Pentru următoarele runde de alegeri trebuie să ne concentrăm pe reforme clare și să cerem schimbări sistemice în România.

Legat de turul doi, voi vota Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat de președinte al țării, și vă îndemn să faceți la fel. Chiar dacă se va prezenta sau nu la o dezbatere, în acest tur doi avem o singură opțiune: Klaus Iohannis.”, scrie Claudiu Năsui pe o rețea de socializare.

Și șeful Pro România, Victor Ponta, e convins de blatul Iohannis-Dăncilă. "Dacă 22% reprezintă o "victorie" pentru PSD, înseamnă că Viorica Dăncilă reprezintă tot ceea ce oamenii detestă la PSD = incultură, incompetenţă, demagogie, dependenţa de baroni şi de discursul antischimbare şi progres". "Viorica Dăncilă a ajuns în turul al doilea pentru că aşa au vrut PNL şi Klaus Iohannis /scorul obţinut este egal cu cel de la Europarlamentare când la conducere era Liviu Dragnea (dar la jumătate faţă de primul ţur din 2014 şi cu 10 % mai puţin decât cel mai slab rezultat al unui candidat PSD în istorie) / cât timp PSD rămâne prizonier unui asemenea mod de a face politică va continua să piardă electorat şi să reprezinte TRECUTUL / sunt însă convins că viaţa va obligă la o reforma şi schimbare chiar şi în PSD care să ducă la o unificare şi modernizare a Stângii pentru anul 2024", scrie Ponta pe o rețea de socializare.

Năsui remarcă faptul că ”preşedintele Klaus Iohannis nu a luat peste 50% cum anunţa PNL ( nici măcar peste 40%) dar şi-a atins obiectivele personale şi politice = să câştige primul ţur detaşat, să aibă “Guvernul său” şi să se confrunte în turul al doilea cu Viorica Dăncilă şi PSD”.

