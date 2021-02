S-a anunțat sfârșitul pandemiei! Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare împotriva coronavirusului, a precizat la Digi 24 când vom scăpa, într-un final, de pandemie. Acesta a spus că există motive pentru aceelerarea campaniei de vaccinare.

Valeriu Gheorghiță a mai spus că la finalu acestui an putem spune că avem pandemia de coronavirus sub control.

”Cred că la sfârşitul acestui an vom putea aprecia că această pandemie va fi sub control. Din punct de vedere biologic, acest virus, dacă are timpul necesar să selecteze noi variante virale, acestea pot deveni la un moment dat dominante în circulaţie, însă este un motiv în plus să accelerăm campania de vaccinare”, a spus Valeriu Gheorghiţă la Digi 24.