Generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, fost comandant general al armatei americane în Europa, a declarat că, în opinia sa, eliberarea orașului Herson a deschis calea pentru ca Forțele Armate Ucrainene să desfășoare o contraofensivă și să recucerească alte orașe ocupate din sudul Ucrainei și Crimeea.

„HIMARS va trage în curând din Herson. Crimeea este în raza de acțiune. Acest lucru va degrada apărarea rusească în timp ce „aripa stângă” a contraofensivei va cuceri Mariupol și Melitopol până în ianuarie. Apoi începe faza decisivă a campaniei … eliberarea Peninsulei Crimeea”, a scris generalul.

HIMARS will soon be firing from Kherson. The approaches to Crimea are within range. This will degrade Russian defenses/LOC’s while „left wing” of the counter-offensive takes Mariupol & Melitopol by January. Then begins the decisive phase of the campaign…liberation of Crimea. https://t.co/UBk5Lc5JIO

Hodges a inclus în postarea sa și o diagramă a razei de acțiune a diferitelor tipuri de rachete.

„Distanța aproximativă pentru GMLRS lansate de HIMARS din Herson este cercul albastru. Îmi imaginez că acest lucru va începe în curând și va degrada apărarea și comunicațiile rusești de la nord de Crimeea”, a spus el.

Approximate range for GMLRS launched from HIMARS vic Kherson is the blue circle. I imagine this will start soon, and will degrade/fix Russian defenses and LOC’s north of Crimea. This also shows clearly why ATACMS would have immediate positive effect vs Russian bases in Crimea. pic.twitter.com/VNv3SmTKpj

— Ben Hodges (@general_ben) November 12, 2022