Mick Ryan, un general australian în retragere care a urmărit îndeaproape războiul, a declarat că traversarea Niprului de către forțele ucrainene ar fi o operațiune de anvergură și că armata rusă le-ar putea provoca pierderi semnificative.

„Nu văd acest lucru pe termen scurt. Ucrainenii vor căuta probabil alte axe de înaintare pentru a elibera sudul.

În plus, îi aduce pe ucraineni cu încă un pas mai aproape de recucerirea integrală a sudului. Capturarea Hersonului este, de asemenea, o operațiune importantă pentru o viitoare campanie de recucerire a Crimeii”, subliniază generalul Ryan.

Deși anunțul retragerii a fost făcut de armată, în seara zilei de 9 noiembrie, fără ca numele președintelui rus să fie pomenit, cedarea teritoriului este politică.

„Nu s-ar fi întâmplat acest lucru fără aprobarea lui Putin. Este o dovadă că Putin poate înțelege realitatea și poate lua decizii raționale. Dar, în același timp, este și o probă că Putin se pregătește să-i facă pe militari țapi ispășitori pentru dezastrul din Ucraina.

Având în vedere timpul pe care rușii l-au avut la dispoziție pentru a pregăti această retragere, este posibil să nu lase în urmă atât de mult echipament și muniție precum au făcut-o în ofensiva de la Harkov”, mai spune Ryan.

More information is emerging about the Russian withdrawal from West Bank of the Dniepr River in #Ukraine. This will have a range of impacts on the war. 1/25 🧵 https://t.co/w9TKPQGxm7

