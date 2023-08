Pensionarii din Regatul Unit ar putea avea parte de o creștere importantă de pensii anul viitor, datorită sistemului „Triple Lock” pentru pensiei de stat, care garantează o creștere anuală a pensiei.

Datele Oficiului Național de Statistică (ONS) arată că inflația indicelui prețurilor de consum a fost de 6,8% în iulie, în scădere de la 7,9% în iunie. În aprilie 2023, inflația deosebit de ridicată a însemnat că pensionarii de stat au primit o creștere de două cifre, de 10,1%, însă există potențial ca majorarea de anul viitor să fie și ea foarte mare.

Sistemul „Triple Lock” a fost introdus în 2010 pentru pensia de stat din Regatul Unit ca o garanție că pensia de stat nu își va pierde valoarea în termeni reali și că va crește cel puțin în funcție de inflație.

Pentru ca această garanție să fie și mai sigură, a inclus trei măsurători separate ale inflației (de aici și termenul de „Triple Lock”). Garanția triplă prevedea că, în fiecare an, pensia de stat va crește cu cel mai mare dintre câștigul salarial mediu, prețurile, măsurate prin indicele prețurilor de consum (IPC), o rată fixă de 2,5%.

Rata IPC este de 6,8% pentru cele 12 luni care au precedat luna august, dar cea de-a doua măsură – câștigurile medii – este de 8,2%, ajutată parțial de creșterile salariale din Serviciul Național de Sănătate și de plata bonusurilor. Dacă cifra de creștere a câștigurilor anunțată luna viitoare rămâne la 8,2%, aceasta garantează pensionarilor de stat o creștere de 8,2% în aprilie anul viitor, chiar dacă inflația continuă să scadă, potrivit The Sun.

„Cifra salariului mediu de luna viitoare este cea pe care trebuie să o urmărim cu atenție, iar apoi trebuie să așteptăm până la publicarea cifrei inflației din septembrie, în octombrie, înainte de a ști care va fi valoarea pensiei de stat în cadrul Triple Lock.

S-ar putea să nu asistăm la o creștere extrem de mare a pensiei de stat, așa cum am văzut anul trecut (10,1%), dar nu este exclusă o creștere de aproximativ 7%. Acest lucru ar duce noua pensie de stat integrală la peste 11.300 de lire sterline pe an – dacă am vedea o creștere în jur de 8,2%, aceasta ar ajunge la aproximativ 11.470 de lire sterline.

Acest lucru ar fi binevenit pentru pensionarii care s-au luptat cu creșterea costurilor, dar se adaugă la necazurile guvernului britanic care încearcă să găsească o modalitate de a domoli spirala costurilor pensiilor de stat. Pe măsură ce sistemul continuă să scârțâie sub presiune, este timpul pentru o revizuire a modului în care funcționează pensia de stat și a rolului Triple Lock în cadrul acesteia”, a declarat Helen Morrissey, șefa departamentului de analiză a pensiilor de la Hargreaves Lansdown.