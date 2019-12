Doamna Michèle Ramis a fost nominalizată pentru că organizat excelent evenimentul Sezonul Cultural, desfășurat între cele două zile naționale: a României (01 decembrie 2018) și a Franței (14 iulie 2019), prin care țara noastră a beneficiat de o șansă extraordinară de a promova printre francezi artiștii români contemporani și personalitățile franceze (scriitori, artiști, oameni de știință) care au avut/au origine română.

Domnul Andrew Nobel s-a implicat activ în elaborarea unui nou parteneriat strategic între România și Marea Britanie care să răspundă la noile provocări europene în contextul Brexit. Excelență să este și un foarte bun vorbitor al limbii române.

Domnul David Saranga a fost o prezență constantă în proiecte și evenimente importante, prin care a reușit să-și promoveze foarte bine propria țară, dar și să se implice activ în rezolvarea unor probleme sociale existente în România. Acțiunile Hope and Homes for Children România, Băneasa Forest Run, Orange The World sunt doar câteva proiecte în care s-a implicat.

După citirea nominalizărilor, a fost anunțat numele câștigătorului și i s-a înmânat domnului Saranga premiul.

Motivele pentru care domnul Saranga a câștigat acest premiu sunt că: vorbește fluent patru limbi străine, printre care și româna. La 18 ani, în timp ce efectua stagiul militar obligatoriu a fost rănit în timpul unui exercițiu aviatic, dar asta nu l-a speriat. A continuat și a devenit ofițer în trupele de elită ale aviației, iar la 22 de ani a intrat în școala de business. La scurt timp a intrat în diplomație. Înainte de a deveni Ambasadorul Israelului în România, a ocupat funcția de consilier principal pentru afaceri externe al președintelui statului Israel, Reuven Rivlin și a fost șef al departamentului de legătură cu Parlamentul European la ambasada Israelului la Bruxelles.

Dezvăluirile diplomatului

Excelența Sa a mulțumit la primirea distincției și a spus că e foarte onorat că a primit acest premiu. El s-a declarat foarte atașat de România și că a considerat că a fost adevărat noroc că a fost numit ambasador al Israelului în țară noastră.

„Mi-am început carieră diplomatică în urmă cu 20 de ani că viceambasador al Israelului. Este o vorba care spune că cineva poate să fie scos din România, dar e foarte greu de a scoate România din inima lui. Și asta mi s-a întâmplat și mie. Am fost foarte bucuros în urmă cu un an când m-am întors că ambasador în România”, a declarat ambasadorul.

„Multă lume întreabă care este secretul succesului Israelului. Și cu toții spun de capitalul uman, dar mai este încă un motiv. ADN-ul nostru are și ADN românesc. Mulți dintre evreii veniți din România au construit țară noastră. Așa că și eu va mulțumesc vouă”, a mai spus Saranga.

La sfârșitul discursului sau, David Saranga a mulțumit Revistei Capital pentru premiu și a spus că unul dintre primele interviuri pe care le-a dat de când a devenit ambasador în România a fost acordat publicației noastre.

