Șoc total printre candidații la prezidențiale. Deși mai sunt două săptămâni până la primul tur al alegerilor, se pare că bătălia s-a tranșat deja. Ultimele cifre ale unui sonaj intern al PMP sunt extrem de clare. Acestea au fost prezentate de șeful formațiunii, Eugen Tomac. Acesta spune că are în spate cercetări sociologice serioase.

Conform sondajului, Klaus Iohannis ar obține 40% și este ca și câștigător al unui al doilea mandate la Palatul Cotroceni. În turul al doilea ar intra Viorica Dăncilă care ar strange 19%. Dan Barna de la USR ar strânge 13%.

”Avem parte de o campanie electorală atipică, fără dezbateri, fără programe prezidențiale prezentate, dar cu atacuri murdare la adresa candidaților integri și cu o inflație de sondaje neasumate, prezentate pe surse sau asumate parțial de diferite entități cu scopul de a manipula.

Ultima dezinformare grosolană vine din partea celor care se prezintă drept oameni care fac altfel de politica și in încercarea de a-și liniști susținătorii au strecurat in presa un presupus sondaj prin care deformează in stil PSD.

Este păcat ca aceste practici ticăloase se lipesc și de cei care au venit cu mesajul “noi suntem altfel și nu vă mințim”. Îi provoc pe cei din USR-PLUS, azi la 30 de ani de la revoluție, să publice integral sondajul “scăpat” in presă, din care rezultă că Dan Barna are peste 18%, iar Theodor Paleologu are o intenție de vot mai mică decât Hunor.

In numele adevărului, demonstrați-le alegătorilor dumneavoastră că nu mințiți și că sunteți ceea ce pretindeți, niște oameni noi și cinstiți in politică.

Vă promit că și eu voi publica un sondaj cu toate datele, din care să rezulte că cifrele prezentate aici au în spate o cercetare sociologică solidă și profesionistă.

Poza zilei in materie de sondaje arată așa:

Klaus Iohannis – 40 %

Viorica Dăncilă – 19 %

Dan Barna – 13%

Theodor Paleologu – 8 %

Mircea Diaconu – 7 %

Kelemen Hunor – 4 %

Alexandru Cumpănașu – 3 %

Alții – 1,5%

Singurul candidat aflat pe trend de creștere este Theodor Paleologu, toți ceilalți și-au atins limitele in susținerea populației, de aici și explicația că nimeni nu își dorește o dezbatere cu cel mai bun candidat.”, anunță Eugen Tomac pe o rețea de socializare.

Te-ar putea interesa și: