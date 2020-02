Într-o emisiune la Antena 3, unde era invitată Elena Calistru, fostul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a numit-o pe aceasta „doamna Cîțu”.

Cine este Elena Calistru

Elena Calistru este preşedinte şi co-fondator al asociaţiei Funky Citizens. Lucrează în societatea civilă din 2008 în proiecte naţionale şi internaţionale legate de bună guvernare, transparenţă, politici fiscal-bugetare.

Florin Cîțu, noul premier desemnat

Klaus Iohannis a anunțat că Florin Cîțu este premierul desemnat. „Am încheiat sesiunea de consultări cu partidele parlamentare. Să recapitulăm de ce am ajuns la consultări și desemnări. PNL a constituit un Guvern care s-a apucat de lucrurile stricate. Guvernul Orban a făcut lucruri reformatoare, a vrut să schimbe legislația pentru schimbarea primarului și al Consilului Local.

PSD s-a opus vehement reformelor Guvernului Orban. Au trecut moțiunea de cenzură. Am vrut să deblochez repede situația, am desemnat un premier. PSD a tergiversat procedurile în Parlament. Au trecut cele 15 zile conform regulamentului. Nu s-a votat și am intrat în riscul unui blocaj total în Parlament”, a transmis Klaus Iohannis.

