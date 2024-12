La momentul respectiv, Călin Georgescu era văzut ca un potențial prim-ministru în contextul unei crize guvernamentale. Sarcina jurnalistului a fost să afle ce îl recomanda pe Georgescu pentru această poziție.

În textul său de opinie, jurnalistul de la Ziarul Financiar a descris întâlnirea care a durat patru ore, într-un moment tensionat. Acesta a povestit cum, la acea vreme, se vehicula că Georgescu ar putea deveni prim-ministru, iar sarcina lui era să descopere ce îl recomanda pentru această poziție.

Discuția, desfășurată în biroul modest al lui Călin Georgescu, a fost acompaniată de Recviemul lui Mozart. Întrebările jurnalistului despre viziunea lui Georgescu pentru viitorul țării au fost întâmpinate cu răspunsuri bogate în referințe istorice și culturale. Potrivit relatării, candidatul răspundea întotdeauna evocând personalități precum Bogdan Petriceicu Hașdeu, Gheorghe Lazăr, Nicolae Iorga sau Ovidiu Densușianu, fără a oferi soluții clare sau puncte de vedere personale.

„Am stat o dată de vorba cu dl. Georgescu, patru ore. Era o criză guvernamentală, sau una inventată cum îi plăcea domnului Băsescu. Şi toată lumea zicea că Georgescu îl va înlocui pe Boc. Că voia el să se bage în seamă, că alţii voiau să se bage în seamă, nu ştiu nici azi. Traian Băsescu ştie, cu siguranţă, dar este mut. Iar Fini zice: du-te Iulian să vedem ce-i cu ăsta.

Biroul lui era mic, dar avea pe undeva o boxa din care răsuna Recviemul lui Mozart, iar şi iar. Eu îl întrebam de ce vrea să fie prim-ministru, iar el îmi răspundea: „Aşa cum zicea şi Bogdan Petricescu-Haşdeu… „.

Eu îl întrebam ce ar face el ca PM, iar el zicea: Aşa cum a spus şi Gheorghe Lazar care s-a născut la 5 iunie 1779 la Avrig şi a murit la 17 septembrie 1823, tot la Avrig…

Eu ziceam: Ok, ce nu vă place la ţara asta şi ce veţi schimba când veţi ajunge prim-ministru?

Iar el: „Aşa cum spunea regretatul Nicolae Iorga..”

După o oră am vrut să plec, dar acum nu mă mai lăsa el să plec. Şi, la capăt, după patru ore, am zis: domnu Georgescu am înţeles, dar s-a întunecat afară şi nici drumul nu-l ştiu, dar ziceţi-mi aşa: am aflat ce a zis Haşdeu şi Iorga, dar dvs. nu ziceţi nimic? ”, a notat jurnalistul în articolul de opinie.