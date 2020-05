În vârstă de 76 de ani, cunoscutul om de afaceri Cristian Țânțăreanu face din nou deliciul presei cu declarațiile sale inedite.

Țânțâreanu admite că nu mai este chiar tânăr și că nu îl mai țin puterile. Prin urmare, e dispus să se mulțumească doar cu 2-3 iubite tinere, spune el.

A infirmat zvonurile legate de divorț

”M-am hotărât să am două iubite… Două iubite, maximum trei. Că nu mă mai țin puterile. Ce le trebuie lor îmi trebuie și mie”, a declarat omul de afaceri.

El a infirmat zvonurile legate de un posibil divorț în ceea ce îl privește.

”După 40 de ani nu m-am certat niciodată cu soția mea! Dacă nu era ea, eram de mult mort. M-a dus cu forța la medic”, a povestit Țânțîreanu, potrivit cancan.ro.

”Cu toate că acum vrea să scape de mine, că are și ea pe cineva…”, a ținut el să precizeze, conform sursei citate.

”Am și băutură”

Omul de afaceri a mai spus că nu i-a fost frică de moarte, nici atunci când a aflat că are cancer, nici acum, cu pandemia de coronavirus.

”Mă simt foarte bine, am noroc că am activitate. Nu mi-a fost frică de cancer, nu mi-a fost frică de moarte”, spus Țânțăreanu, care este foarte mulțumit de traiul său pe domeniul de la Corbeanca.

”Uite, unii se laudă cu câte cărți au citit, eu mă laud cu câte grătare am. Uite, unul, două, trei… Am și băutură, uite cum stau sticlele, am și țuică… De bază-i băutura, că mâncarea e fudulie”, arată milionarul.