Andreea Berecleanu are parte de dezvăluiri nemaiauzite până acum. Ele îl vizează pe soțul ei, celebrul medic estetician Constantin Stan. Cei doi formează un cuplu solid însă nu multă lume știe detalii cu adevărat explozive din trecutul lor.

Despre medicul Constantin Stan se știe că trăiește o frumoqasă poveste de dragoste cu vedeta TV. Nu multă lume știe, însă, că acesta a avut în trecut o relație cu un alt medic celebru. Este vorba de nutriționistul Mihaela Bilic. Aceasta s-a decis să spună acum cu lux de amănunte ce a determinat-o să se despartă de Stan. Cei doi au format un cuplu timp de 13 ani. Între timp au divorțat și fiecare a luat-o pe alt drum.

Mihaela Bilic și Constantin Stan au împărțit și viața de familie dar și pe ce cea profesională. Cei doi au muncit împreună. La un moment dat, însă, Mihaela Bilic a decis să pună capăt căsniciei.

Am făcut o criză la 40 de ani și am simțit că nu mai pot să trăiesc așa

„Am făcut o criză la 40 de ani și am simțit, brusc, că nu mai pot continua nicio secundă să trăiesc așa cum trăisem până atunci. Totul părea perfect în viața mea. Munceam, aveam notorietate, aveam o relație pentru care mă invidiau mulți.

Eram cu doctorul Constantin Stan, alături de care făceam și o echipă imbatabilă, eram doi perfecționiști amândoi, ne-am potențat diabolic pe profesie. Eram de neoprit”, a povestit medicul nutriționist.

Ea a relatat că era un șofer extraordinar, avea la acea vreme un Audi A6 Quattro iar într-o zi a fost invitată în Germania, la un drive test, ca să încerce noul Audi A8.

Întâlnirea care i-a schimbat viața

‘Îmi amintesc și acum, am plecat, moartă de oboseală, dar cu părul perfect coafat. Pe aeroportul din Berlin ne așteptau 25 de Audi-uri superbe. A fost dragoste la prima vedere, nu mai văzusem atâta perfecțiune și eleganță. M-am așezat în mașină și, în timp ce mă minunam de cum arată, șoferul mi-a zis: «Ați văzut unde au pus pielea întoarsă la mașina asta? La cotieră, pentru că pe braț e cea mai fină parte a mâinii și trebuie să te mângâie».

Abia atunci mi-am dat seama că așa e. Parcă era primul moment din viața mea când simțeam ceva. Și m-am întrebat: «Dar eu ce am făcut până acum? Până acum de ce nu am simțit?». Și m-am întors la București, am pus mâna pe telefon, am sunat la Bacău și am zis: «Dragă Constantin, eu nu pot să mă mai întorc, eu nu mai pot să trăiesc nicio secundă așa cum am trăit Nu știu exact ce vreau, dar încerc să aflu. Te rog doar să nu mă urăști pentru asta»”, a povestit Mihaela Bilic într-un interviu pentru formula-as.ro.

Chiar dacă divorțul nu i-a adus tocmai liniștea la care spera, în cele din a luat o decizie radicală. Mihaela Bilic a învățat să se asculte mai mult și a început să scrie cărți. Acum, aceasdta este una dintre cele mai celebre nutriționiste de la noi.