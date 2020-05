Ludovic Orban a revenit pe cai mari în politica românească, deși la mijlocul lui 2016 părea ieșit total din scenă. Atunci, aflat în pre campanie pentru Primăria Capitalei, lui Orban i s-a făcut dosar pentru că şi-ar fi folosit influenţa pentru a obţine foloase necuvenite.

S-a aflat adevărul despre Orban

Odată cu punerea sa sub acuzare, Orban s-a retras din cursă și a și demisionat din Parlament, dar și din toate funcțiile pe care le avea în PNL. La începutul lui 2017 a fost însă achitat în primă instanță și de aici încolo ascensiunea sa din politică a fost una imensă.

A reușit să câștige șefia PNL la congres după ce i-a învins pe Cristian Bușoi și pe Viorel Cataramă. Cu el la timonă, PNL a câștigat pentru prima dată, de unul singur, alegerile europarlamentare din 2019, în fața PSD-ului lui Liviu Dragnea, care își petrecea ultimele ore de libertate.

Secretul neștiut al premierului

Dincolo de cariera politică începută în anii 90 în PNL, Ludovic Orban are un secret bine ascuns. Nu ne referim la pasiunea pentru chitară. Imaginile cu trubadurul și dansatorul Orban au făcut deja furori și audiență maximă la toate televiziunile din România.

Lodovic Orban are o pasiune și un secret de care foarte puțină lume știe. Totul s-a întâmplat în 2008, atunci când Orban nici nu visa la șefia PNL sau la Palatul Victoria. Printre hobby-urile premierului, pe lângă cântatul la chitară, sunt și bridge-ul, dar și șahul. Interpret amator, acesta a fost urmărit, după cum spuneam, în multe înregistrări de televiziune cântând la chitară sau interpretând arii de operetă ori melodii populare.

Celebru a devenit momentul dintr-o emisiune a Mihaelei Rădulescu. Atunci, Orban i-a cântat la chitară actualului vicepremier, Raluca Turcan, pentru a se împăca cu acesta. Cei doi avuseseră un conflict dur, iar Orban o jignise pe actuala colegă de cabinet.

Ceea ce însă nu se știe este că Orban, are pasionat de șah, a avut o mare perfornamnță în 2008. A reușit să joacă, în luna septembrie a acelui an, o partidă cu marele maestru internațional de șah, dar și fost campion mondial, Anatoli Karpov. Această partida s-a desfășurat într-un simultan susținut la București de maestrul rus. De altfel, Orban a și pierdut întâlnirea cu Karpov, dar are marele merit că a fost selecționat pentru a-l înfrunta pe legendarul campion din Rusia.

SURSA FOTO INQUAM_Photos_George_Calin