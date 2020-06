Bărbatul care ar fi bătut-o pe stradă cu un fier pe Tequila este un afacerist cunoscut în lumea politică a Capitalei. Este vorba despre Romeo Rasdan, consilier local în Chiajna. El a fost membru al PSD şi apoi al ALDE, partid de unde a fost dat afară în urmă cu trei ani în urma unui alt scandal.

Atunci, Romeo Rasdan a bătut doi tineri chiriași, pe care i-a dat și afară din apartament. Tinerii au filmat momentul în care omul de afaceri a devenit agresiv şi a le-a cerut să părăsească apartamentul său. Când ei şi-au cerut înapoi banii acordaţi drept garanţie, Rasdan s-a înfuriat şi a lovit puternic cu piciorul telefonul tânărului care filma incidentul.

Vloggeriţa Tequila a depus plângere după ce a fost agresată pe stradă de către Romeo Rasdan, confirmă Poliţia Ilfov.

Săptămâna trecută, poliţiştii postului de poliţie Chiajna au fost sesizaţi prin intermediul unui apel la 112, cu privire la faptul că o femeie, în timp ce se afla pe o stradă din localitate, a fost lovită şi înjurată de un individ. pe fondul unui conflict spontan. Bărbatul a lovit şi telefonul victimei. Acum, poliţiştii fac cercetări în acest dosar pentru infracţiunile de lovire sau alte violenţe şi distrugere, scrie a1.ro.

Vloggeriţa Tequila a povestit întâmplarea şocantă

„Acum câteva zile am fost bătută pe stradă de un dezvoltator. Un dezvoltator imobiliar, un om de la care cumperi apartamente, adică un om serios și sănătos la cap. Mi-a luat câteva zile să trec peste șoc. Lucrurile astea trebuie spuse”, a susținut Tequila.

” M-a împins, mi-a smuls telefonul din mană, moment în care Brandi l-a prins de umeri sau de mâini nici nu știu era, eu nu mai aveam telefon, moment în care eu am scos spray-ul, el îl ataca pe Brandi, am venit și l-am sprayat. Am fugit foarte tare în momentul ala, iar el cu telefonul meu a aruncat foarte puternic în Brandi si i-a spart capul.

Am cerut ajutor și absolut nimeni nu mă ajuta, eram foarte agitată, țipam, plângeam, am spus îl bate pe prietenul meu vă rog să mă ajutați (…) Mi-a facut semn să vin, spre acolo spre în spatele blocului (…) Mă trezesc singură fără telefon, fără cheile de la masină fără cheile de la casă, fără Brandi, ma trezesc cu el, un metru 80 de om, cu un fier de vreo 3 metri de constructii care se pune la bazele blocului, injură și aleargă cu mine spre el și mă lovește cu el în picior dă cu toată forța lui, în afara faptului că am început să urlu după ajutor și să alerg am avut norocul că am avut reflexul de a sari si a-l bloca cu coapsa si cu mana. M-a lovit cu un fier si ca ma alearga pentru ca eu nu m-am uitat nici 2 secunde in spate pentru ca am crezut ca este pe urmele mele incontinuu doar voiam sa ma ascund. Am o vanataie de 17 cm, mana umflata si vanata”, a povestit Bianca Adam pe contul său de YouTube.