După cum spuneam, PNL a preluat puterea la final de 2019 la Palatul Victoria, deși majoritatea în Parlament a obținut-o abia pe finalul lui 2020, la alegerile parlamentare. După trei Guverne ridicole de-a dreptul, Grindeanu, Tudose și Dăncilă, liberalii păreau că oricât ar greși, nu au cum să ajungă la non-performanțele pesediste.

Adevărul e că să strigi cu toată puterea că nu ești omul lui Dragnea, dar apoi să te bucuri de un loc extrem de cald la ANCOM, să te superi pe viață și să-ți bați joc pur și simplu de vizita istorică a premierului Japoniei în România sau să confunzi locuri și orașe unde mergi în deplasări externe, e greu de egalat.

Și totuși, iată că PNL reușește să intre din nou în cartea de istorie. Partidul Brătienilor care a pus umărul la făurirea României Mari are în componență oameni care în interbelic nu ar fi avut loc nici la spații verzi. Că, na, unii se dădeau mari ecologiști, deși erau doar tablagii.

DNA trăiește? Costel Alexe nu voia să afle răspunsul

După debarcarea Laurei Codruța Kovesi de la DNA părea că instituția se află în descompunere. Ei bine, nici după acest dosar nu putem spune că procurorii au revenit la viață, dar altceva merită punctat. Nu spectaculozitatea dosarului, ci ridicolul în care se află un fost ministru. Vinovăția și eventuala sentință vor veni mai devreme sau mai tărziu. E treaba judecătorilor.

Penibilul situației a fost însă deja contextualizat. Costel Alexe ar fi luat mită 22 de tone de tablă. Serios? Păi, cum e măi, liberalilor, cu anticorupția pe care o vânturați de câțiva ani fără menajamente, preluată de la USR, dar, în realitate totul e galvanizat? Sau de care o fi tabla aia, că procurorii nu ne spun tipul de tablă.

Costel Alexe, acest Relu Fenechiu sau Decebal Traian Remeș modern a fost surprins de acuzațiile care i se aduc de către DNA. „Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul Direcției Naționale Anticorupție… Nu am cerut și nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii.

Nu voi face nicio referire publică la această situație în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzațiile care îmi sunt aduse și voi oferi toată cooperarea și transparența mea în fața organelor judiciare”, a spus Alexe.

Ar fi de râ, dacă nu ar fi de plâns. Procurorii DNA susțin că șpaga pe tip nou nu se mai dă în bani, sute de milioane. Acum, șpaga e-n produse. Ai nevoie de vopsea? Asta ceri. Ți-e poftă de o cafea? Trebuie să ajungi ministru și o vei primi gratis. Totuși, 22 de tone de tablă??? Poate or fi fost 18 sau 25. Fum fără foc nu prea iese niciodată. Legile fizicii cam asta spun.

Liniște la Cotroceni și la PNL

Au trecut mai bine de 24 de ore de la lansarea acuzațiilor și nu avem parte de nicio reacție din partea președintelui Klaus Iohannis și a liderului PNL, Ludovic Orban. Tăcere totală. Port stindardele anticorupției, alături de USR nu au scos niciun cuvânt. Păi dacă nu e vorba de PSD nu mai suntem așa efervescenți?

DNA mai spune că totul s-ar fi întâmplat la mijlocul anului 2020. Costel Alexe ar fi pretins cele 22 de tone de tablă atunci când era ministrul Mediului și se războia cu Firea. Păi cum vine asta? Ziua era apărătorul Mediului și în timpul liber colecționa tone de tablă? Ceva nu se leagă, iar logica pare dincolo de sediul PNL. ”Sunt unele comunități care fac pași importanți în vederea reducerii poluării aerului din orașele lor și alții care sunt mai mult cu declarațiile de presă, declarațiile politice și evident, din păcate, suferim cu toții, în fiecare zi, în traficul fie din București, fie din alte orașe ale țării”, a mai spus Alexe. Un atac cu manta binevenit la vremea respectivă la adresa fostului primar. Dar ceea ce li se cuvine adversarilor politici nu mai e valabil și pentru sine?

Alexe, noul Fenechiu sau Remeș?

Din păcate, PNL, partidul Brătienilor a mai avut parte în ultimii ani de personaje de tristă amintire. Ce-i drept, acum la Alexe sunt doar acuzații. Să nu-i uităm însă pe celebrii Relu Fenechiu și Decebal Traian Remeș. Relu Fenechiu a cumpărat în perioada 2002-2005, prin firmele lui transformatoare vechi pe care le-a vândut apoi statului drept noi şi ar fi câştigat astfel două milioane şi jumătate de euro.

Remeș, care nu mai este acum printre noi, a fost prins în flagrant când lua șpagă caltaboș, cârnați și palincă. Pare că PNL a înfiripat o tradiție păguboasă și rușinoasă în a avea membri prinși când luau mită produse.

Oare partenerii de guvernare ai PNL, cei de la USR PLUS nu au nici ei nimic de spus pe acest subiect? Sau fantomele trecutului ar putea lovi și în partidul băieților de tip nou? 2021 abia a început. Deși nu vom mai avea alegeri până în 2024 și un an non electoral se anunță destul de „ofertant” pentru toată lumea.