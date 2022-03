Joi, 10 martie, au fost programate noi discuții diplomatice la Antalya (Turcia) între ministrul rus de Externe Serghei Lavrov și ministrul ucrainean de Externe Dmytro Kuleba, avându-l pe Mevlüt Cavusoglu ca mediator. Întrunirea respectivă a fost o premieră pe scena politică europeană de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina.

La conferința de presă, Serghei Lavrov a afirmat că războiul dintre Rusia și Ucraina a izbucnit după ce „a apărut o situație care constituia o amenințare directă la adresa securității Federației Ruse”, adăugând că serviciile ruse au informații clare care demonstrează că Ucraina intenționa să atace republicile separatiste pro-ruse în martie.

Se pare că România nu se află pe lista Rusiei.

„Nu, nu plănuim să atacăm alte țări. Cum nu am atacat nici Ucraina. Așa cum am explicat de multe ori, în Ucraina a apărut o situație care constituia o amenințare directă la adresa securității Federației Ruse. Iar noi dovezi descoperite în teritoriile eliberate, mai ales în Donețk și Lugansk, arată că era planificat un atac asupra republicilor populare chiar luna aceasta”, a declarat diplomatul rus.

Acesta și-a continuat declarația susținând că Pentagonul folosește fondurile Statelor Unite ale Americii și teritoriul ucrainean pentru studierea agenților patogeni care pot fi folosiți ca arme biologice.

„Există dovezi grăitoare în privința a ceea ce punea la cale Pentagonul, folosind fondurile Statelor Unite în laboratoare biologice, folosind teritoriul ucrainean pentru studierea agenților patogeni care pot fi folosiți ca arme biologice.

Faptul că Washingtonul a dezmințit public ceea ce ei au numit drept zvonuri privind implicarea lor în activități ilegale nu este deloc surprinzător. Nici faptul că Uniunea Europeană a spus într-un singur glas că nu deține informații despre niciun fel de activități de cercetare privind arme biologice în Ucraina nu ne surprinde deloc”, a adăugat acesta.

Spre final, Serghei Lavrov a negat că armata rusă a bombardat civilii ucraineni de la maternitatea din Mariupol, susținând că toți pacienții au fost evacuați, iar spitalul respectiv a fost transformat în bază militară.

De altfel, el a amenințat țările europene care livrează echipament militar Ucrainei că se expun unui „pericol colosal.”

„Aceste ţări creează un pericol colosal, inclusiv pentru ele însele. Unde vor merge aceste mii de sisteme aer-sol portabile este o întrebare pe care le-o punem colegilor noştri din UE”, a afirmat ministrul rus.

Referitor la maternitatea bombardată de soldații ruși, reamintim că miercuri, 9 martie, a avut loc un raid aerian rusesc în Mariupol, unde au fost distruse o maternitate și o secție de copii și de terapie intensivă dintr-un spital.

Dezastrul din Mariupol a fost transmis de șeful administrației militare a regiunii separatist pro-ruse Donețk, Pavlo Kyrylenko, potrivit Ukriform.ua.

„Ați trecut linia umanității”, a exclamat Pavlo Kyrylenko.

În prezent, forțele de ordin au deschis o anchetă și documentează consecințele bombardamentului maternității. Momentan, polițiștii ucraineni adună dovezi pentru Curtea Internațională de Justiție a ONU (Organizația Națiunilor Unite).

„Maternitatea centrului orașului, spitalul, secția de copii și terapie – toate distruse în timpul unui zbor al aviației ruse către Mariupol. Literalmente chiar acum. Un pilot rus care probabil nu îndrăznește să se numească om tocmai a apăsat din nou cârligul, știind exact unde se va săruta bomba. Rușii! Nu numai că ați trecut granița relațiilor inacceptabile între state și popoare. Ați depășit limita umanității. Nu vă mai numiți oameni!”, au transmis forțele de ordin din Donețk.

Serhiy Orlov, viceprimarul din Mariupol, a transmis că numărul real al civililor uciși de când a început războiul este imens, necunoscându-se exact totalul.

„Statisticile sunt îngrozitoare. Ieri noi am confirmat 1.207 victime ucise în bombardamente. Nu putem calcula câți morți avem. Probabil, de trei, patru ori mai mulți. Nu putem nici măcar să numărăm câți oameni au fost uciși pe străzi în bombardamente”, a spus Serhiy Orlov pentru CNN.

Acesta a adăugat că autoritățile locale din Mariupol pregătesc săparea unor gropi comune pentru înlăturarea cadavrelor. În prezent, Mariupol este grav afectat de bombardamentele rușilor. Oamenii au rămas fără apă și energie electrică.

Imediat după nefericitul incident, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe Twitter că există copii îngropați sub dărâmăturile spitalului. Acesta a solicitat urgent o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

„Cât timp va mai fi lumea complice la ignorarea terorii? Închideți cerul chiar acum! Opriți crimele! Aveți putere, dar se pare că vă pierdeți umanitatea”, a scris acesta pe Twitter.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022