Victorie importantă pentru armata ucraineană!

Lupta s-a dat la nord-est de Kiev, iar forţele ucrainene anunţă că au reuşit să înfrângă un regiment de tancuri ruseşti, dar şi să îl ucidă pe comandantul acestora.

Există şi imagini filmate din dronă de la faţa locului, în care se poate vedea coloana de tancuri ruseşti care se deplasează pe şosea şi pe drumurile dintr-o localitate din Ucraina. Jurnaliştii de investigaţie de la Bellingcat au confirmat că este vorba despre localitatea Brovari, situată la periferia de nord-est a Kievului, transmite CNN.

Pe filmare se poate vedea cum, tancurile încep să fie lovite de proiectile, câteva dintre ele sunt distruse, iar celelalte încearcă să părăsească urgent zona, pentru a scăpa de atac.

Militarii care raportează incidentul şi ale căror voci se pot auzi rostesc şi cuvântul „Bayraktar”, adică dronele produse în Turcia care au fost foarte eficiente până acum în distrugerea vehiculelor de luptă ruseşti.

Departamentul de Informații al Apărării din Ucraina a postat următorul mesaj pe contul oficial de Twitter:

„Comandantul regimentului de invadatori, col. Zaharov, a fost lichidat. În timpul bătăliei de la Brovari, lângă Kiev, batalionul tactic al Regimentului 6 de tancuri al Diviziei 90 Tancuri a suferit pierderi semnificative de personal și echipament.”

This video of a Russian military column coming under attack and retreating was geolocated to 50.587111, 30.837889 by @MrWolfih and confirmed by Bellingcat. Filmed in Brovary, northeast of Kyiv. https://t.co/fj8ukOgip0 pic.twitter.com/oc8dV4OOIR

— Bellingcat (@bellingcat) March 10, 2022