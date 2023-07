Armata Rusiei nu va ataca centrala nucleară Zaporojie

Din punctul său de vedere, „ar trebui să fii un idiot complet” ca să arunci în aer centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa. Potrivit spuselor sale, informațiile obținute de Serviciile Secrete din Rusia și de la prizonieri de război ucraineni au demonstrat că armata Ucrainei a plănuit să atace centrala respectivă, deși acuza în mod repetat că armata Rusiei ar face așa ceva.

„Cei care au vrut să organizeze un fel de provocare acolo au fost demascați. Ar trebui să fii un idiot complet pentru a arunca în aer o centrală nucleară unde lucrează trei mii și jumătate de oameni, inclusiv un număr foarte semnificativ de oameni din toată Rusia”, a declarat el, potrivit SkyNews.

Ce acuzații aduce Ucraina?

La polul opus, însă, Ucraina continuă să avertizeze că armata Rusiei va ataca centrala nucleară Zaporojie. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina, „dacă Rusia decide să provoace un incident, o poate face în trei feluri”.

„Primul scenariu: Centrala are șase reactoare, sunt 7703 bare cu uraniu (combustibil nuclear folosit pentru aceste reactoare). Sunt depozitate în reactoare, sau în spațiile de depozitare din apropierea centralei. Aruncarea în aer a acestora duce la răspândirea radiaților în atmosferă. Acest lucru ar transforma centrală într-o ”bombă murdară”.

Scenariul doi: Centrala este răcită cu apă din bazinele din apropiere. Acestea sunt alimentate dintr-un canal aflat în spatele centralei. Dacă acest canal rămâne fără apă, reactorul se încălzește și există riscul unei explozii. Același lucru se întâmplă și în cazul în care centrala rămâne fără alimentare cu energie.

Scenariul trei: Rușii care ocupă centrala pot provoca un incident nuclear din interiorul ei printr-o comandă care să ducă la supraîncălzirea reactorului, ducând la topirea miezului. Fiecare scenariu are potențialul unui accident care să provoace de la un incident minor, la o catastrofă de amploarea celei de la Cernobîl”, a informat sursa citată anterior.

Ce va face NATO, în cazul în care armata Rusiei va ataca centrala nucleară Zaporojie?

Cu câteva zile în urmă, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost întrebat dacă un atac asupra centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, ce ar avea ca rezultat trecerea unui nor radioactiv prin statele membre NATO, poate fi considerat un atac asupra Alianței Nord Atlantice şi, în consecinţă, poate declanşa Articolul 5 din Tratatul NATO privind apărarea colectivă, conform căruia un atac asupra unui stat membru este un atac asupra tuturor.

„Salutăm cu tărie faptul că AIEA monitorizează îndeaproape (situaţia de la Zaporojie – n.r.) şi că experţii săi urmăresc situaţia. AIEA are un mandat şi noi îl susţinem. Aceasta este o mare provocare într-o zonă de război. Rusia are o responsabilitate specială. Cel mai bun mesaj al NATO şi al AIEA este că Rusia nu ar trebui să lanseze niciun atac de la centrala electrică. Facem în continuare apel la Rusia să se retragă din această instalaţie”, a fost răspunsul dat de Jens Stoltenberg, relatează ziarul britanic The Guardian.

Vă amintim că, luna trecută, Senatul SUA a introdus o rezoluţie care propune ca acţiunile Rusiei și Belarusului „sau ale unui reprezentant al Rusiei” să fie considerate un atac la adresa NATO, dacă acţiunile lor duc la contaminarea radioactivă a teritoriului statelor aliate. Rezoluţia a fost introdusă de senatorul republican Lindsey Graham şi de senatorul democrat Richard Blumenthal.